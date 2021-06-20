Наверное, каждый человек в жизни, оказавшись в роли пациента, сталкивался с ситуацией, когда брал в руки рецепт или справку от врача, написанную от руки, и не мог разобрать ни одного слова — кроме собственных фамилии и имени. И испытывал настоящий шок, когда фармацевт в аптеке, только взглянув на эту «тайную грамоту», тут же выдавал нужное лекарство.
Шутки про почерк врачей, секретные шифры и криптографию, конспирологические версии — почему медики пишут так неразборчиво, сотнями ходят по интернету. Между тем, проблема это международная.
Британские ученые провели исследование и выяснили, что в каждом 20-м случае рецепт медработника можно прочесть неправильно. В каждом шестом назначении содержится какая-нибудь ошибка, а 15% случаев трудно или практически невозможно разобрать почерк врача.
Исследователи из университетской клиники Берна (Швейцария), проанализировали несколько тысяч архивных записей и выяснили, что в 52% случаев почерк, которым были выписаны рецепты, был откровенно плохим, а в 4% не читался вообще. Выяснилось, что четверть смертельных случаев из-за неправильных назначений лекарств произошли из-за того, что фармацевты или медсестры путали препарат из-за неразборчивости почерка доктора.
В России плохой почерк врачей создавал и немалые проблемы для клиник. Эксперты страховых медицинских организаций часто накладывали штрафы на медучреждения, если не могли разобрать данные в истории болезни из-за неразборчивого почерка врача. Так, только за 2016 год страховые компании взыскали 30 млрд рублей за орфографические ошибки и непонятный почерк в медицинской документации. Об этом сообщила Счетная палата РФ, проанализировавшая причины наложения санкций на клиники.
Сейчас выписки от руки об истории болезни и назначения лекарств постепенно уходят в прошлое. Все чаще рецепты в частных медцентрах, да и в районных поликлиниках врачи печатают на компьютере, и расшифровывать загадочные знаки и символы озадаченным пациентам уже не приходится.
Так что, когда на смену ручкам и бумажкам (а это, похоже, произойдет уже очень скоро), окончательно придут электронные системы ведения документации, в том числе выписки рецептов, — корявость врачебного почерка превратится в очередную медицинскую легенду.
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