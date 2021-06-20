Наверное, каждый человек в жизни, оказавшись в роли пациента, сталкивался с ситуацией, когда брал в руки рецепт или справку от врача, написанную от руки, и не мог разобрать ни одного слова — кроме собственных фамилии и имени. И испытывал настоящий шок, когда фармацевт в аптеке, только взглянув на эту «тайную грамоту», тут же выдавал нужное лекарство.

Шутки про почерк врачей, секретные шифры и криптографию, конспирологические версии — почему медики пишут так неразборчиво, сотнями ходят по интернету. Между тем, проблема это международная.