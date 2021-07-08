

За свою ошибку церкарии платят жизнью — они погибают в толще кожных покровов человека, однако вызывают крайне неприятные симптомы: сыпь, которая похожа на узлы. Они болят и воспаляются. При таких симптомах лучше не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту. «Терапия у таких пациентов основывается на применении противовоспалительных и противопаразитарных средств».



Церкарии — это не единственная угроза в грязных водоемах, напоминает врач. В реке или озере также можно похватить кишечную палочку и энтеровирусные заболевания. С этим часто сталкиваются дети. Признаки: повышение температуры, тошнота, рвота, слабость. «Как правило, детки после этого попадают в больницу. Но и взрослые также не застрахованы от таких последствий», — заключил Максим Клюкин.