Лето, солнце жара… в такую погоду хочется либо спрятаться в комнате с кондиционером, либо уехать на весь день к водоему и отсиживаться в прохладной воде. Многие купаются в реках, заливах, озерах, а потом замечают, что на коже появились странные высыпания. Они чешутся, воспаляются. Некоторые принимают их за аллергическую реакцию, некоторые — за укусы насекомых. На самом деле чаще всего виноваты церкарии — личинки, которые обитают в грязной и теплой воде, рассказал «Доктору Питеру» врач-дерматовенеролог петербургского кожно-венерологического диспансера («ГорКВД») Максим Клюкин.
Максим Клюкин
Медицина
Врач-дерматовенеролог высшей квалифицированной категории, трихолог СПб ГБУЗ «ГорКВД»
«Жарким летом очень часто можно встретить на дерматологическом приеме пациентов с нетипичными высыпаниями. Их всех объединяет один общий анамнез — купание в водоемах. Приходить могут как дети, так и взрослые», — говорит эксперт. «В высыпаниях виноваты церкарии — личинки паразитических плоских червей, живущие в пресных водоемах. У человека они вызывают церкариоз (шистосоматидный дерматит), известный в народе как «зуд купальщика».
Эти личинки изначально обитают в брюхоногих моллюсках, через какое-то время они «выходят» из своих промежуточных хозяев и начинают активно искать хозяев постоянных. Церкарии любят паразитировать на водоплавающих птицах. «Личинки могут «спутать» желаемого хозяина с человеком, например, вместо утиной лапы выбрать руку или ногу отдыхающего. Паразиты «вбуравливаются» в человеческую кожу, причиняя сильный зуд», — поясняет доктор.
За свою ошибку церкарии платят жизнью — они погибают в толще кожных покровов человека, однако вызывают крайне неприятные симптомы: сыпь, которая похожа на узлы. Они болят и воспаляются. При таких симптомах лучше не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту. «Терапия у таких пациентов основывается на применении противовоспалительных и противопаразитарных средств».
Церкарии — это не единственная угроза в грязных водоемах, напоминает врач. В реке или озере также можно похватить кишечную палочку и энтеровирусные заболевания. С этим часто сталкиваются дети. Признаки: повышение температуры, тошнота, рвота, слабость. «Как правило, детки после этого попадают в больницу. Но и взрослые также не застрахованы от таких последствий», — заключил Максим Клюкин.
Летом также важно не забывать про солнцезащитные масла и кремы. Солнце может быть агрессивным не только на улице и в ясную погоду. Так, некоторые лучи проникают через тучи и стекло, вызывая ожоги, пигментные пятна и даже меланому. «Доктор Питер» объясняет, почему всем важно защищать кожу от солнечных лучей и каким должно быть идеальное солнцезащитное средство.
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