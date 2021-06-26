В жаркие летние дни, когда температура воздуха поднимается до 30 градусов и выше, многие предпочитают находиться в помещениях, где воздух хоть как-то охлаждается. Установить в квартире кондиционер могут позволить себе не все, и даже те, кто готов, вынужден ждать — в столице, например, специалисты на две недели вперед загружены заказами.
Альтернатива кондиционеру — недорогие вентиляторы. Правда, купить их сейчас тоже затруднительно — в магазинах образовался дефицит. Но те, кто уже почувствовал облегчение, став счастливым обладателем полезного в жару устройства, должны быть осторожными. Вентиляторы не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 градусов.
- Это связано с тем, что лопасти устройства, «гоняя» теплый воздух, не охлаждают тело, а провоцируют обезвоживание организма, что в последствии приводит к тепловому истощению, — пояснила «Доктору Питеру» врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова.
Симптомы теплового истощения похожи на проявления теплового удара
слабость,
чувство сильной жажды,
тошнота,
рвота,
головокружение,
головная боль.
- Кроме того, вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, так как во время работы лопасти «поднимают» пыль и распространяют ее по квартире, — предупреждает врач. — Они создают сухой воздух, что оказывает негативное влияние на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, вызывая чувство «сухого глаза» и провоцируя жажду.
Врач рекомендует использовать вентиляторы при температуре не выше 30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом. Также в период летнего зноя нужно пить много воды, чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.
Ранее «Доктор Питер» предлагал несколько лайфхаков, как охладить комнату с помощью вентилятора. Можно поставить перед ним таз с холодной водой и направить воздух от вентилятора на него. Также поможет расстеленная на полу или на стульях влажная ткань — полотенце или старая простынь. Этим способом можно увлажнить воздух в помещении и понизить температуру воздуха на несколько градусов.
Ночью вентилятор стоит установить у открытого окна, так, чтобы он выдувал воздух из комнаты. В других помещениях при этом надо тоже открыть окна.
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