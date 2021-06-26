В жаркие летние дни, когда температура воздуха поднимается до 30 градусов и выше, многие предпочитают находиться в помещениях, где воздух хоть как-то охлаждается. Установить в квартире кондиционер могут позволить себе не все, и даже те, кто готов, вынужден ждать — в столице, например, специалисты на две недели вперед загружены заказами.

Альтернатива кондиционеру — недорогие вентиляторы. Правда, купить их сейчас тоже затруднительно — в магазинах образовался дефицит. Но те, кто уже почувствовал облегчение, став счастливым обладателем полезного в жару устройства, должны быть осторожными. Вентиляторы не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 градусов.

- Это связано с тем, что лопасти устройства, «гоняя» теплый воздух, не охлаждают тело, а провоцируют обезвоживание организма, что в последствии приводит к тепловому истощению, — пояснила «Доктору Питеру» врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова.

Симптомы теплового истощения похожи на проявления теплового удара