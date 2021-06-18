В жаркие дни россияне устремляются к ближайшим водоемам, чтобы насладиться солнечной погодой, позагорать и искупаться. Есть ли опасность заразиться коронавирусом на пляже и какие правила стоит соблюдать, рассказала врач-терапевт.

- Безопасно на пляже будет, если строго соблюдать достаточную социальную дистанцию, — пояснила «Доктору Питеру» врач Елена Черненко. — Выбирать необходимо только те места для отдыха, где нет большого скопления людей.

В пример врач приводит опыт властей Испании. Там расчертили пляжи на квадраты 4х4 метра, чтобы обеспечить соблюдение необходимой дистанции между отдыхающими. В одном квадрате могут загорать только члены одной семьи. Бронировать квадраты нужно заранее, а нерасторопным отдыхающим приходится стоять в очереди.

Эксперт отмечает, что полностью обезопасить себя и окружающих от COVID-19, можно, только сделав прививку от коронавируса.