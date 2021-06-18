В жаркие дни россияне устремляются к ближайшим водоемам, чтобы насладиться солнечной погодой, позагорать и искупаться. Есть ли опасность заразиться коронавирусом на пляже и какие правила стоит соблюдать, рассказала врач-терапевт.
- Безопасно на пляже будет, если строго соблюдать достаточную социальную дистанцию, — пояснила «Доктору Питеру» врач Елена Черненко. — Выбирать необходимо только те места для отдыха, где нет большого скопления людей.
В пример врач приводит опыт властей Испании. Там расчертили пляжи на квадраты 4х4 метра, чтобы обеспечить соблюдение необходимой дистанции между отдыхающими. В одном квадрате могут загорать только члены одной семьи. Бронировать квадраты нужно заранее, а нерасторопным отдыхающим приходится стоять в очереди.
Эксперт отмечает, что полностью обезопасить себя и окружающих от COVID-19, можно, только сделав прививку от коронавируса.
«Все мы сейчас будто едем на машине в туман, дождь и гололед, и не знаем — что нас ждет, все ли доедут до конечного пункта, не выскочит ли встречный автомобиль, не подведет ли управление. Но мы всегда пристегнуты ремнями безопасности, хоть и знаем — да, в аварии они могут и не спасти, но резко увеличат шансы на жизнь. То же самое и с прививкой от коронавируса. Вакцина дает нашей иммунной системе знания и память об агенте, который является для нас опасным. Когда мы сталкиваемся с ним впервые, организм долго соображает — что за вирус, как с ним справиться, как выжить. Но если вы сделали прививку, иммунитет быстрее справляется с вирусом, помогает организму. И да — последствия вакцинации могут быть, и заболеть ковид можно, но шансы выжить — точно больше», — говорит врач-терапевт Елена Черненко.
В Петербурге 15 городских пляжей прошли проверку в МЧС, купание там официально разрешено. Речь идёт о пляжах в Курортном районе и одном пляже в Кронштадтском районе. Всего в городе 26 обустроенных пляжей. По остальным решение будет принято в течение лета.
В Роспотребнадзоре в конца мая заявили, что вода в районе городских пляжей Петербурга не соответствует гигиеническим нормативам. Пробы были взяты в акваториях 24 пляжей. Воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Еще одна опасность, которая может подстерегать любителей пляжного отдыха — резкий перепад температур. Если разогревшись на солнце, вы резко окунетесь в холодную воду, то есть риск заболеть.
«Может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления, от чего можно потерять сознание», —
Осторожнее с водными процедурами в жару стоит быть и людям с хроническими заболеваниями, а ослабленным после перенесенных острых заболеваний лучше вообще воздержаться от купания в открытых водоемах в начале сезона.
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