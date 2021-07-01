28 дней от роду. Малышу провели довольно редкую для его возраста в России манипуляцию — кардиоверсию (дефибрилляцию сердца). Врачи кратковременно воздействуют на орган разрядом постоянного тока высокой энергии. Таким образом можно остановить нарушение ритма сердца.

Малышу диагноз аритмия поставили еще в первые часы после рождения. Его перевели из Екатеринбургского клинического перинатального центра в Областную детскую клиническую больницу Свердловской области. Там маленькому пациенту назначили медикаментозное лечение. Врачи рассчитывали, что оно даст результат.

- К сожалению, предложенное лечение данному пациенту нормальный ритм сердца не восстановило, — рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №2 Детской клинической больницы Свердловской области Игорь Великанов. — Могло развиться жизнеугрожающее состояние.