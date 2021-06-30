Одна из пациенток с коронавирусом оставалась заразной в течение 11 месяцев. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

«У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца. Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом».