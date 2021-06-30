Одна из пациенток с коронавирусом оставалась заразной в течение 11 месяцев. Об этом
«У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца. Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом».
Как пояснила врач, существуют целые группы пациентов, в организме которых вирус может «жить» очень длительное время. Он прячется в легких, кишечнике, тканях и даже в миокарде или центральной нервной системе. Как показывает статистика, в основном это пациенты с онкологическими заболеваниями, системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, например, с красной волчанкой — она плохо поддается терапии.
Вирус, который долго живет в организме, неизбежно накапливает мутации, говорит врач. Это может объяснять, откуда появляются новые варианты COVID-19. Даже если закрыты все границы и никто никуда не уезжал, мы все равно не застрахованы от его изменений. «Не обязательно, что только пациенты с затяжным COVID-19 могут становиться источниками новых мутаций и эволюции вируса. Однако в их организмах мутации возникают чаще», — подытожила инфекционист.
29 июня Роспотребнадзор подтвердил, что в России выявили первого зараженного штаммом «дельта плюс». В мире зарегистрировано уже не менее 200 известных случаев заражения новой мутацией коронавируса. Чем «дельта плюс» отличается от варианта «дельта?» «Дельта плюс» — более заразен, смертоносен и устойчив к вакцинам? Как быстро распространяется новый штамм? «Доктор Питер» рассказывает, что нужно знать о новой мутации.
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