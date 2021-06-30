Врачи СПбГПМУ спасли спасли ребенка с тяжелым осложнением панкреонекроза — 4-летняя Таня провела в реанимации два месяца. Ее состояние начало ухудшаться еще в начале марта, именно тогда она впервые пожаловалась на боль в животе. Родители не стали медлить и вызвали скорую помощь, так как в анамнезе у Тани у был синдром короткого кишечника.
«Само по себе развитие панкреонекроза у ребенка — это крайне редкая и сложная ситуация. А в данном случае возникло самое опасное осложнение этого заболевания — массивное аррозивное кровотечение. Это значит, что диффузно кровоточила обширная поверхность поджелудочной железы, — пояснил заведующий хирургическим отделением №3 педиатрического университета Сергей Передереев.
Девочку госпитализировали в один из стационаров Калининградской области, но вскоре выписали. Однако дома Таня провела меньше недели: она снова ослабела, стала вялой. Вскоре девочка снова оказалась в больнице: сначала в инфекционном отделении, а затем в реанимации. В конце марта калининградские медики обратились за помощью к коллегам из Санкт-Петербургского педиатрического университета.
«Таня поступила к нам в тяжелом состоянии, которое было обусловлено явлениями дегидратации (обезвоживания) и, как изначально мы полагали, тяжелой кишечной инфекцией. Из-за длительного пребывания в стационаре у ребенка появилась полирезистентная внутрибольничная флора (устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий), поэтому выбор антибактериальной терапии был крайне ограничен. В считанные дни развилась клиника острого панкреатита с явлениями панкреонекроза», — рассказала врач анестезиолог–реаниматолог СПбГПМУ Наталья Малашенко.
Панкреонекроз — это крайне тяжелое и крайне агрессивное заболевание поджелудочной железы, которое может приводить к аррозивным кровотечениям, сепсису, полиорганной недостаточности и летальному исходу.
Несмотря на усилия врачей, осложнений избежать не удалось — у девочки развилось аррозивное кровотечение.
«Его опасность в том, что остановить кровь, просто перевязав сосуд, невозможно. Мы исследовали возможность ангиографической блокады источника, но в данном случае этот метод применять было нельзя. Кровотечение удалось остановить только путем тугой тампонады сальниковой сумки», — говорит Сергей Передереев.
Вскоре малышку ждала еще одна операция.
«Поджелудочная железа выделяет панкреатический сок, который является агрессивной средой. В норме он проходит в двенадцатиперстную кишку и участвует в процессе пищеварения. В данном случае панкреатический сок свободно вытекал в брюшную полость, что приводило к разрушению поджелудочной железы. Появлялись новые источники некроза и, соответственно, новые источники кровотечения», — пояснил врач.
Откладывать хирургическое лечение было нельзя. Однако, абсолютно все понимали, что маленькая пациентка могла умереть на операционном столе или сразу после операции.
«Нам говорили: вы все понимаете, ситуация крайне тяжелая. Молитесь», — поделилась мама Тани.
Помимо этого, у девочки начали развиваться септические осложнения. «Волны сепсиса возникали неоднократно. С учетом полирезистентной флоры и тяжелой абдоминальной патологии, мы неоднократно ставили диагноз „септический шок“. Не менее трех раз нам пришлось менять схемы антибиотикотерапии», — продолжает Наталья Малашенко.
Таня стала одной из самых тяжелых пациенток для целой команды врачей за долгие годы. После двух месяцев борьбы она наконец-то пошла на поправку. 31 мая девочку перевели из реанимации в обычную палату. 23 июня малышка вместе с мамой и папой отправилась домой. «Это врачи от бога. Хотелось бы, чтобы везде были такие», — сказала мама пациентки.
Через полгода Тане предстоит вернуться в СПбГПМУ на плановое обследование.
«Мы хотим, чтобы через полгода ребенок госпитализировался на наше гастроэнтерологическое отделение, чтобы досконально разобраться в причинах заболевания, потому что случай сложный и уникальный», — объяснил Сергей Передереев.
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