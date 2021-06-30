Врачи СПбГПМУ спасли спасли ребенка с тяжелым осложнением панкреонекроза — 4-летняя Таня провела в реанимации два месяца. Ее состояние начало ухудшаться еще в начале марта, именно тогда она впервые пожаловалась на боль в животе. Родители не стали медлить и вызвали скорую помощь, так как в анамнезе у Тани у был синдром короткого кишечника.

«Само по себе развитие панкреонекроза у ребенка — это крайне редкая и сложная ситуация. А в данном случае возникло самое опасное осложнение этого заболевания — массивное аррозивное кровотечение. Это значит, что диффузно кровоточила обширная поверхность поджелудочной железы, — пояснил заведующий хирургическим отделением №3 педиатрического университета Сергей Передереев.

Девочку госпитализировали в один из стационаров Калининградской области, но вскоре выписали. Однако дома Таня провела меньше недели: она снова ослабела, стала вялой. Вскоре девочка снова оказалась в больнице: сначала в инфекционном отделении, а затем в реанимации. В конце марта калининградские медики обратились за помощью к коллегам из Санкт-Петербургского педиатрического университета.