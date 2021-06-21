Московские врачи прооперировали 4-х летнюю девочку с очень редким в педиатрической практике осложнением — перекрутом матки.
Ребенок жаловался на боли в области пупка и внизу живота, девочку рвало. Симптомы долго не проходили, мама пациентки вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в Морозовскую больницу.
При ультразвуковом исследовании полости малого таза медики обнаружили большое кистозное образование почти 6 см в диаметре, в структуре которого выявили компоненты тератомы — опухоли яичника. Девочку проконсультировал онколог. Врачи решили удалять объемное образование и измененные ткани.
«Во время операции были выявлены: конгломерат — скопление лишней ткани, тугой перекрут тела матки в области перешейка, перекрут правых придатков матки, спаянный с прилежащими петлями тонкого кишечника. Это очень серьезные изменения, ведь в случае перекрута матки более чем на 60° наступает необратимая ишемия — уменьшение кровоснабжения. Мы отделили образования, устранили перекрут правых придатков матки и тела матки. Учитывая частичное восстановление кровотока, было решено воздержаться от удаления органа. Опухоль правого яичника была удалена.
Через двое суток после операции мы повторно выполнили лапароскопию и обнаружили, что участки ишемических изменений в области маточной трубы и собственной связки матки значительно уменьшились. Благодаря щадящей методике хирургам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки», —
Послеоперационный период прошел без осложнений, девочку выписали домой на шестые сутки.
Как пояснила врач, перекрут тела матки — это крайне редкое явление. Механизм развития заболевания четко не определен: он может быть связан со спаечным процессом, пороками развития. Клиническая картина и данные, полученные при обследовании, как правило, неспецифичны. Окончательный диагноз почти всегда ставится во время операции.
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