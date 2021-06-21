Московские врачи прооперировали 4-х летнюю девочку с очень редким в педиатрической практике осложнением — перекрутом матки.

Ребенок жаловался на боли в области пупка и внизу живота, девочку рвало. Симптомы долго не проходили, мама пациентки вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в Морозовскую больницу.

При ультразвуковом исследовании полости малого таза медики обнаружили большое кистозное образование почти 6 см в диаметре, в структуре которого выявили компоненты тератомы — опухоли яичника. Девочку проконсультировал онколог. Врачи решили удалять объемное образование и измененные ткани.