Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время. По словам хирурга, гепатолога, кандидата медицинских наук Дмитрия Монахова внезапное желание поспать может указывать на проблемы с печенью.
«Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов», — рассказал эксперт
Помимо этого, заподозрить проблемы с печенью можно по внезапно пожелтевшим белкам глаз и коже, постоянной тошноте, рвоте, тяжести в правом подреберье.
Врач также напоминает: если вы подозреваете, что ваша печень вышла из строя, то нужно срочно обратиться к специалисту. Не стоит заниматься самолечением, употреблять различные добавки из рекламы или же покупать медикаменты, ориентируясь на советы из сети.
Чтобы поддерживать здоровье печени, медик посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также не забывать о физических нагрузках.
Ранее «Доктор Питер» писал, что ученые провели исследование, после которого пришли к выводу — кофе может быть полезен для печени. Они предположили, что те, кто часто пьет этот бодрящий напиток, имеют меньшие риски «заработать» хронические заболевания этого органа. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, исследователи из Университета Саутгемптона проанализировали данные почти 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка. Одни участники исследования пили кофе, другие — не употребляли этот напиток совсем.
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