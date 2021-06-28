Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время. По словам хирурга, гепатолога, кандидата медицинских наук Дмитрия Монахова внезапное желание поспать может указывать на проблемы с печенью.

«Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов», — рассказал эксперт «Пятому каналу» .