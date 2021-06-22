Заразившиеся коронавирусом после вакцинации чаще непривитых сообщали о необычном для этой болезни симптоме — частом чихании. Новые данные опубликовали в приложении ZOE COVID Symptom Study — приложении по отслеживанию симптомов COVID-19, пишет Express. Однако британские исследователи уточняют, несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, этот симптом гораздо чаще говорит об обычной простуде или сезонной аллергии, особенно в теплое время года.

«Связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна, поэтому вы должны быть бдительны к 20 симптомам заболевания, независимо от того, были ли вы вакцинированы или нет», — советуют исследователи приложения.

Среди главных симптомов COVID-19 лихорадка, озноб или дрожь, постоянный кашель, потеря или изменение запаха (аносмия), потеря или изменение вкуса (дисгевзия), головная боль, необычная усталость, боль в горле, внезапная спутанность сознания (особенно у пожилых), кожная сыпь, изменения во рту и на языке («ковидный язык»), одышка, красные больные пальцы на руках и ногах («ковидные пальцы»), боли в груди и мышцах хриплый голос, диарея, отсутствие аппетита, боли в животе и насморк.