Игра в рулетку

- Директор «Вектора» Ринат Максютов говорит, что в России циркулирует 14 тысяч мутаций COVID-19. По его словам, количество вариантов «просто колоссально». Это действительно такая огромная цифра?

- Мутации, изменяющие последовательность РНК коронавируса, возникают постоянно в клетках инфицированных людей. Они случайны и подавляющее большинство не дают вирусу никаких преимуществ или даже ухудшают его, по сравнению с исходным вариантом. Существенными с точки зрения эпидемиологии являются те изменения, частота которых с течением времени увеличивается — это может свидетельствовать о том, что варианты вируса, несущие такие изменения, имеют какие-то преимущества и поэтому вытесняют вирусы, которые чаще встречались раньше. Многие известные варианты вируса — это множественные мутанты. К примеру, британский вариант содержит 23 изменения относительно исходного варианта. Таким образом, количество вариантов вируса гораздо меньше, чем количество мутаций. Некоторые «мутации» вообще являются артефактом, машины, которые определяют последовательность генома вируса, делают ошибки. В любом случае, мутаций всегда много, но важными как с нашей, так и с «вирусной» точки зрения, являются лишь некоторые из них.

- Насколько опасен индийский штамм? Он действительно более заразный и уже вытеснил все остальные варианты?

- Эпидемиологические наблюдения, на основании которых делается вывод о большей заразности заключаются в том, что вариант вируса, который сначала детектируется с очень низкой частотой, со временем становится более распространенным и частично или полностью вытесняет ранее существовавшие варианты. Под детекцией понимается следующее: у конкретного пациента берется образец, который содержит вирусный материал, а потом производится полногеномное определение (секвенирование) последовательности РНК вируса. То есть это совершенно другого рода анализ — не ПЦР-тест и не тест на антитела. Полученная последовательность генома вируса (генетический текст, состоящий из почти 30 тысяч букв-нуклеотидов) сравнивается с уже известными последовательностями вирусов, выделенных из других пациентов, других стран и т.д., и обнаруживаются какие-то отличия с эталонной референсной последовательностью, как опечатки при сравнении двух версий одного и того же текста — оригинала и копии, возникшей после многократного переписывания. Эти опечатки регистрируются в базе данных. С помощью этой базы можно следить за возникновением новых вариантов и изменением частоты их встречаемости во времени. Есть и международные, и национальные базы, так что можно смотреть за распространением вариантов и в отдельных странах, и по всему миру. На протяжении 2020 года работа по определению последовательностей РНК коронавируса особенно активно велась в Англии и именно там был определен первый широко известный вариант — «британский», сейчас его называют альфа. Это естественно, так как вероятность определить новый вариант тем выше, чем больше делается анализов и чем больше заболевших, а Великобритания тогда была в числе лидеров по количеству зараженных. Если в августе 2020 года было выявлено всего несколько таких вариантов в образцах, взятых от нескольких тысяч пациентов, то уже к октябрю доля таких вирусов составляла десятки процентов. Это означает, что частота единожды возникшего варианта не оставалась постоянной (и он не исчезал, что происходит с подавляющим большинством мутаций), а увеличивалась во времени. Это типичный случай дарвиновской эволюции, когда какой-то вариант (мутант) оказывается более приспособленным к условиям окружающей среды, чем предыдущий, и поэтому вытесняет его. Преимущество в приспособленности у этих вирусов заключается в большей заразности. Представим себе, что один зараженный человек, внутри которого случайно возник удачный вариант вируса (они всегда возникают случайно, это похоже на игру в рулетку, только здесь выпадают не числа, а изменения-мутации в геноме вируса), выделяет с выдыхаемым воздухом вирусные частицы, которые могут заразить, условно говоря, двух человек за единицу времени. А другой выделяет обычные вирусы, которые могут заразить только одного человека за это же время. Понятно, что более заразный вариант в конечном счете увеличит свою частоту в популяции. Судя по скорости распространения, британский вариант более заразен, чем исходный уханьский, а индийский, за счет своего набора мутаций, еще более заразен, чем британский.

- От чего зависит трансмиссивность (передаваемость) нового штамма? Это правда, что если год назад один инфицированный передавал ковид 2-2,5 новым людям, то сейчас один инфицированный индийским штаммом передает его 5-8?

- Количество заражаемых людей зависит от условий внешней среды, от того, введен локдаун или нет, носят ли люди маски и от многого другого. В целом, по изменению частоты какого-то варианта можно сделать математическую модель и сказать, что он заражает во столько-то раз более эффективно, чем другой. Причиной большей заразности всех популярных вариантов является то, что у них изменился S-белок на поверхности вирусных частиц и за счет этого они способны более эффективно и быстро связываться с поверхностью клеток человека.

«Питерский индус» победил «британского мутанта»

- По данным НИИ гриппа, индийский штамм оказался в Петербурге таким сильным, что практически вытеснил британский мутант.

- Анализ того, что происходит в России, затруднен тем, что количество проведенных анализов по полногеномному секвенированию коронавирусов у нас недостаточно. Если в мире определено более полутора миллионов таких последовательностей, то в России, огромной стране, сделано порядка 10 тысяч таких анализов. Поэтому сколько-нибудь полной картины того, что происходит в нашей стране, мы не имеем. Ограниченная картина, полученная на основании нескольких сотен последовательностей вирусов, выделяющихся из больных в Петербурге и Москве, говорит о том, что в последние две недели индийский штамм стал основным.

- То есть никто не знает, какие еще есть «более заразные» штаммы, кроме индийского, есть в стране и к чему нам в итоге готовиться. Можно предполагать все что угодно?

- Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в стране, нужно наладить массовое высокоэффективное секвенирование вирусов, полученных от различных людей и из различных мест. И осуществлять такой мониторинг систематически, во времени. Если единственный образец, взятый в Коми, оказался индийским вариантом, а другой, взятый в Курской области — обычным уханьским, очевидно, что делать выводы о распространении обоих вариантов ни в той, ни в другой области нельзя, данных просто недостаточно. Практически полное вытеснение ранних штаммов индийским вариантом, которое произошло в крупных российских городах и стало очевидной неожиданностью для властей, наглядно показывает, почему важно осуществлять постоянный мониторинг циркулирующих вирусов и их динамики. В течение второй половины апреля и почти всего мая количество официальных случаев заражения не менялось и оставалось на уровне 9 тысяч ежедневно. В апреле индийского штамма у нас не детектировалось, а к июню почти все заболевшие были им инфицированы. То есть подъем заболеваемости произошел после вытеснения ранних вариантов индийским. Если бы мониторинг проводился, можно было бы заметить, что в течение мая на общем постоянном фоне ежедневно инфицированных происходило увеличение доли зараженных индийским вариантом. Таким образом, можно было бы «взглянуть» в будущее и загодя подготовиться к вспышке, а не уверять общественность, что «в Багдаде все спокойно».