Бумажный полис ОМС, который сейчас нужно предъявлять при обращении за медицинской помощью, скоро уйдет в прошлое. Сегодня объявлено о том, что в России запускают единую информационную систему обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) и появится электронный реестр застрахованных лиц. Правила её функционирования 15 июня утвердил глава правительства Михаил Мишустин.

«Система предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения ведомственной отчётности. В её состав войдёт единый регистр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к цифровому полису ОМС», — говорится в официальном сообщении правительства.

Таким образом, скоро без предъявления бумажного полиса получить бесплатную медицинскую помощь сможет любой гражданин РФ в любой поликлинике страны. Все данные будут храниться в электронном виде и доступны по запросу медиков.

Но пока даже в правительстве предупреждают, что бумажный медицинский полис убирать подальше и тем более — выкидывать, еще рано. Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Ожидается, что её полный функционал станет доступен в 2022 году.

«Полис ОМС в бумажном виде может потребоваться в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию», — отмечается в сообщении правительства.

Пока же медицинский полис ОМС необходимо предъявлять при посещении большинства поликлиник при госпитализации. Ранее Минздрав обратил внимание, что для вакцинации обязательны два документа — это паспорт и полис ОМС.

Правда, 14 июня в московском депздраве заявили, что граждане без московской регистрации и полиса ОМС могут свободно вакцинироваться от коронавируса в столичных поликлиниках.