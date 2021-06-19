Деструктиву — нет!

Если вы заторможены, хотите повысить свой тонус, выбирайте ритмичную активную музыку для того, чтобы расшевелить и душу, и мозг, и тело. Если гиперактивны, и вам требуется успокоиться, помогут мелодичные композиции, медитативная музыка.

Постарайтесь отказаться от негатива. Выбирайте жизнеутверждающие мелодии, которые настраивают на хорошее. Протестируйте несколько композиций и определите, какая подходит лично вам и ассоциируется с каким-то радостным событием (с поездкой на море, с успехом).

Если вы привыкли слушать деструктивную музыку, попробуйте изменить своей привычке. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Влияние на подсознание через звуки, через позитивные тексты, через жизнеутверждающую музыку помогает стать успешным.