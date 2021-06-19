Грустная или веселая, динамичная или расслабленная, музыка способна вызвать не только сиюминутную реакцию, но и сформировать наш настрой в целом. Если постоянно слушать песни о несчастной любви, то и в вашей жизни она может случиться. Нет в этом никакой мистики, только чистая
Элена Гамаюн
Психология
женский психолог, семейный психолог, коуч.
Деструктиву — нет!
Если вы заторможены, хотите повысить свой тонус, выбирайте ритмичную активную музыку для того, чтобы расшевелить и душу, и мозг, и тело. Если гиперактивны, и вам требуется успокоиться, помогут мелодичные композиции, медитативная музыка.
Постарайтесь отказаться от негатива. Выбирайте жизнеутверждающие мелодии, которые настраивают на хорошее. Протестируйте несколько композиций и определите, какая подходит лично вам и ассоциируется с каким-то радостным событием (с поездкой на море, с успехом).
Если вы привыкли слушать деструктивную музыку, попробуйте изменить своей привычке. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Влияние на подсознание через звуки, через позитивные тексты, через жизнеутверждающую музыку помогает стать успешным.
Музыка для успеха
Она всегда бодрая, мажорная, вызывает позитивные якоря-триггеры и настраивает человека на успех. Если вы выбираете для себя какую-то композицию, в которой поется: «Проснись и пой! Проснись и пой! Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз!», то она способна настроить на хорошие мысли и вибрации.
Попробуйте использовать композиции, в которых заранее встроены жизнеутверждающие установки. Например, под быструю активную музыку пропеваются слова: «Ты все можешь, ты свободен в жизни».
Они создают смысловой отклик в голове и, соответственно, проецируются в действия.
Люди же, которые слушают деструктивные тексты, грустную жалостливую музыку, понимают они это или нет, но автоматически начинают включать состояние тоски, печали, грусти, неудовлетворенности. Если постоянно находиться в этом пространстве, успех будет приходить либо через большие трудности, либо такой человек вообще не сможет достичь успеха.
Такая же история со счастьем и горем, богатством и бедностью, любовь и изменой.
Классика животворящая
Учеными установлено, что классическая музыка влияет на психоэмоциональный настрой, приводит нас в более гармоничное состояние, наполняет энергией. Даже есть специальная терапия определенными музыкальными классическими композициями, которые рекомендуют сами психологи, психоаналитики, психотерапевты.
Музыка для машины
Энергичная музыка поднимает настроение, она повышает активность. Если вы засыпаете за рулем или просто устали, попробуйте сменить композицию на более бодрую.
Определяем характер по музыке
Классика — более тонкие, душевные люди.
Рок — Решительные, активные по жизни, немного агрессивные.
Но чаще всего предпочтения в музыке имеют свойство меняться. Все зависит от определенного жизненного периода.
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