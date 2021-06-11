Ложиться спать надо в полной тишине. К такому выводу пришли ученые из американского университета Бэйлора. Они собрали данные от 199 респондентов со средним возрастом 35,9 года. Опрошенные рассказали, что чувствуют проблемы со сном, которые они связывают с прослушиванием вечерами музыки. К таким выводам они пришли из-за того, что у них возникают «ушные черви» — так называют эффект навязчивой мелодии.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение ученые собрали фокус-группу из 50 человек. Их средний возраст составлял 21,2 года. Участников случайным образом распределили на две группы: одним предложили вечером прослушать лирические композиции, другим — инструментальные мелодии. А после методом полисомнографии записали частоту сердечных сокращений, дыхание и движение мозговых волн.

Выводов оказалось несколько. В обеих группах зарегистрировали ухудшение качества сна. Произошло это потому, что мозг всю ночь продолжал обрабатывать полученную перед засыпанием информацию.