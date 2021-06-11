Ложиться спать надо в полной тишине. К такому выводу пришли ученые из американского университета Бэйлора. Они собрали данные от 199 респондентов со средним возрастом 35,9 года. Опрошенные рассказали, что чувствуют проблемы со сном, которые они связывают с прослушиванием вечерами музыки. К таким выводам они пришли из-за того, что у них возникают «ушные черви» — так называют эффект навязчивой мелодии.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение ученые собрали фокус-группу из 50 человек. Их средний возраст составлял 21,2 года. Участников случайным образом распределили на две группы: одним предложили вечером прослушать лирические композиции, другим — инструментальные мелодии. А после методом полисомнографии записали частоту сердечных сокращений, дыхание и движение мозговых волн.
Выводов оказалось несколько. В обеих группах зарегистрировали ухудшение качества сна. Произошло это потому, что мозг всю ночь продолжал обрабатывать полученную перед засыпанием информацию.
«Увеличилась активность медленных фронтальных колебаний — маркера консолидации памяти, которая зависит ото сна», — объяснили феномен исследователи в научном журнале
Второй вывод: больше этому подвержены были те, кто слушал на ночь инструментальную музыку. У них по утрам чаще появлялись «ушные черви» и сопровождали людей более длительный период.
«Бытует мнение, что музыка улучшает сон, но мы обнаружили, что она наоборот его ухудшает», — заявил ведущий автор исследования Майкл Скаллин.
Чтобы избавиться от эффекта «ушного червя», исследователи рекомендовали переключаться на познавательную деятельность, которая требует концентрации внимания. А перед сном, вместо просмотра телевизора, чтения новостей в смартфоне и прослушивания музыки составлять список дел на завтра — таким образом вы разгружаете себя от тревожных мыслей, которые мешают заснуть.
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