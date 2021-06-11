Ученые: COVID-19 может вызвать деменцию, схожую с болезнью Альцгеймера

В России продолжает нарастать третья волна новой коронавирусной инфекции. Темпы настораживают: если накануне по стране зарегистрировали 11 699 заболевших, то в пятницу, 11 июня, цифра скакнула до 12 505 человек. График с начала недели резко пошел вверх. Врачи связывают неуправляемый рост не только с цикличностью заболевания, но и с тем, что люди перестали носить средства защиты. Коллективный иммунитет выработать не успели, количества переболевших и привитых недостаточно, чтобы взять вирус под контроль.
Тем временем ученые открывают все более серьезные последствия перенесенного COVID-19. Так, исследователи из Клиники Кливленда установили, что вирус может спровоцировать начало деменции — без скидки на возраст и социальный статус. У пациентов с COVID-19 часто развиваются неврологические симптомы и осложнения: потеря вкуса и запаха, инсульт, спутанность сознания. Основываясь на опыте ведения больных с другими типами коронавируса, ученые предположили, что у перенесших ковид также есть высокий риск когнитивных нарушений.
«После тяжелого острого респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2002 году, и ближневосточного респираторного синдрома 2012 года, каждый пятый пациент заявил о ухудшении памяти, —
Изучали влияние SARS-CoV-2 при помощи искусственного интеллекта. В основу исследования легли схожие гены и белки пациентов с подтвержденным коронавирусом, и людей, страдающих от некоторых неврологических заболеваний.
«Вирус может воздействовать на некоторые гены, которые влияют на нейровоспаления и повреждение микрососудов мозга, — подчеркнул в исследовании доктор Фейсюн Чен. — Эти состояния вызывают нарушения, схожие с течением болезни Альцгеймера».
Ученые нашли еще одну особенность вируса. Как оказалось, люди, с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера (носители аллеля АРОЕ Е4/Е4) были более подвержены риску заразиться COVID-19.
«Среди таких пациентов (сосудистая деменция, предсенильная деменция, болезнь Альцгеймера и так далее) также повышен уровень смертности», — говорит доктор Чен.
Конечная цель масштабного исследования ученых — найти связи между вирусом и генами, провоцирующими неврологические заболевания, и выделить пациентов, у которых возникает высокий риск деменций и синдрома Альцгеймера после перенесенного ковид.
Информация к размышлению
По данным одного из
Комментарии0