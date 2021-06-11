Ученые: COVID-19 может вызвать деменцию, схожую с болезнью Альцгеймера

В России продолжает нарастать третья волна новой коронавирусной инфекции. Темпы настораживают: если накануне по стране зарегистрировали 11 699 заболевших, то в пятницу, 11 июня, цифра скакнула до 12 505 человек. График с начала недели резко пошел вверх. Врачи связывают неуправляемый рост не только с цикличностью заболевания, но и с тем, что люди перестали носить средства защиты. Коллективный иммунитет выработать не успели, количества переболевших и привитых недостаточно, чтобы взять вирус под контроль.

Тем временем ученые открывают все более серьезные последствия перенесенного COVID-19. Так, исследователи из Клиники Кливленда установили, что вирус может спровоцировать начало деменции — без скидки на возраст и социальный статус. У пациентов с COVID-19 часто развиваются неврологические симптомы и осложнения: потеря вкуса и запаха, инсульт, спутанность сознания. Основываясь на опыте ведения больных с другими типами коронавируса, ученые предположили, что у перенесших ковид также есть высокий риск когнитивных нарушений.