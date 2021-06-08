Тюменские врачи спасли пациента, которому диагностировали саркому челюсти (это агрессивная злокачественная опухоль — Прим. ред.). Новообразование обнаружили еще в прошлом году. Медики не смогли сразу прооперировать молодого человека, так как опухоль достигала крупных размеров — примерно 8-10 см.
Чтобы удались новообразование, врачи назначили курс химиотерапии. Медикаментозное лечение помогло: опухоль уменьшилась в размерах.
«Мы удалили верхнюю челюсть слева вместе с опухолью. Вместе со злокачественным образованием пришлось удалить переднюю стенку гайморовой пазухи — всю стенку щеки, нижнюю стенку глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десна, твердое и мягкое небо во рту. Если пациенту после этого не провести сложную пластику, а просто удалить пораженные участки и закрыть кожей, то на лице останется огромная впадина, плюс произошло бы смещение глаза. Нам же было важно удалить опухоль, сохранив при этом жизненно важные функции — дыхание, жевание, глотание, речь», — говорит Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2 Медицинского города.
Операцию проводила бригада, в которую входили пять специалистов. Они провели реконструкцию челюстно-лицевого скелета, заменив пораженную область на ткани кости голени, взятые у пациента. При операции использовали индивидуальную титановую модель, повторяющую черты здорового лица.
«Для воссоздания твердого и мягкого неба, и для возможности протезирования зубов был изготовлен аутотрансплантат из собственных тканей голени, включая кость, мягкие ткани и сосуды пациента, которые был пересажен в полость рта», —
Операция прошла успешно. Мужчину уже выписали из больницы, он вернулся к привычному образу жизни.
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