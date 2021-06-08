Операцию проводила бригада, в которую входили пять специалистов. Они провели реконструкцию челюстно-лицевого скелета, заменив пораженную область на ткани кости голени, взятые у пациента. При операции использовали индивидуальную титановую модель, повторяющую черты здорового лица.

«Для воссоздания твердого и мягкого неба, и для возможности протезирования зубов был изготовлен аутотрансплантат из собственных тканей голени, включая кость, мягкие ткани и сосуды пациента, которые был пересажен в полость рта», — говорится на официальном сайте Минздрава РФ.