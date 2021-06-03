Ученые выяснили, что есть напиток, который может помочь сжечь жир на животе. В исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, изучалась роль «гранатового уксуса» в борьбе с ожирением.

Участницы исследования — это были женщины с избыточным весом и индексом массы тела выше 25 единиц — в течение восьми недель по 200 мл употребляли напиток, содержащий эллаговую кислоту (она есть в натуральном гранатовом соке) и уксусную кислоту (в минимальной дозировке). В домашнем применении это — очень условно — ложка натурального яблочного уксуса на стакан натурального гранатового сока. Второй группе давали плацебо. Оказалось, что пившие «гранатовый уксус» показали значительное снижение общей массы тела и висцерального жира.

Исследователи связывают такой эффект с активацией полезного фермента АМФК, главным регулятором метаболизма.

- Гранатовый уксус может действовать как отличный активатор этого фермента, — заключили ученые.