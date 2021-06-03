Ученые выяснили, что есть напиток, который может помочь сжечь жир на животе. В исследовании,
Участницы исследования — это были женщины с избыточным весом и индексом массы тела выше 25 единиц — в течение восьми недель по 200 мл употребляли напиток, содержащий эллаговую кислоту (она есть в натуральном гранатовом соке) и уксусную кислоту (в минимальной дозировке). В домашнем применении это — очень условно — ложка натурального яблочного уксуса на стакан натурального гранатового сока. Второй группе давали плацебо. Оказалось, что пившие «гранатовый уксус» показали значительное снижение общей массы тела и висцерального жира.
Исследователи связывают такой эффект с активацией полезного фермента АМФК, главным регулятором метаболизма.
- Гранатовый уксус может действовать как отличный активатор этого фермента, — заключили ученые.
- Жир нельзя уменьшить только в одной части тела, например, именно на животе. Если бы были такие чудо-средства, никто не ходил бы в спортзал, а пользовались ими, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Важно, что наличие жировых отложений зависит также от генетического и гормонального фона человека. Обычно избыточный вес сопровождается инсулинорезистентностью, поэтому очень важно полностью исключать из рациона соки, сладкое и углеводы.
Врачи напоминают, чтобы убрать жир на животе и снизить вес в целом, необходимо придерживаться принципов здорового питания и сжигать больше калорий, чем вы потребляете.
Старайтесь съедать не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день (порция — горсть), и включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.
Употребляйте обезжиренные молочные или соевые напитки, обогащенные кальцием.
Ешьте больше фасоли, бобовых, рыбы и яиц.
Ешьте небольшое количество ненасыщенных масел.
Пейте от шести до восьми стаканов воды каждый день.
Избегайте добавления сахара в еду, ешьте меньше соленого.
Откажитесь от напитков с сахаром.
Сжигает висцеральный жир физическая активность умеренной интенсивности и силовые тренировки продолжительностью от 30 до 60 минут в день.
Какой должна быть талия:
Для женщин (не беременных) опасным считается показатель 88 см, для мужчин — 102 см. Можно сравнить и соотношение талии и бедер (их объем измеряют по самой широкой части ягодиц). Разделите одно число на другое (размер талии на размер бедер). Для мужчин «красный» показатель — выше 0,9, у женщин — более 0,8.
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