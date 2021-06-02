Группа ученых-ринологов из американского города Батон-Руж, штат Луизиана, сделала вывод, что люди, особенно остро чувствующие вкус горьких продуктов, могут быть лучше защищены от коронавируса. Те, кто терпеть не может или редко пьет кофе, вино и пиво, не ест шпинат, грейпфрут, темный шоколад, брюссельскую капусту и рукколу, потому что не любит их горький вкус, способны естественным образом бороться с вирусами, попадающими в дыхательные пути.
В исследовании приняли участие 1935 американцев. Ученые провели с ними «вкусовые тесты», чтобы понять, кто попадает в категорию «супердегустаторов» — людей, особенно остро чувствующих запахи и вкусы, и «недегустаторов», менее чувствительных к разным продуктам. Оказалось, что люди с меньшим количеством вкусовых рецепторов в десять раз чаще заражались коронавирусом, чем те, кто имел более сильное чувство вкуса. Объясняется это наличием особого типа рецепторов под названием T2R38, которые есть у «супердегустаторов», считают ученые.
Эти рецепторы ответственны за острое восприятие горечи в продуктах, а также выделяют оксид азота, который может убивать вирусы, сообщает
- Когда эти рецепторы активируются, они производят оксид азота. Было показано, что оксид азота подавляет спайковый белок вируса, вызывающий COVID-19, — заявил один из исследователей, доктор Генри Бархам.
Ученые предупредили, что взаимосвязь между риском заразиться коронавирусом и чувствительностью к горьким продуктам «работает» и в обратном направлении — люди с более слабым чувством вкуса могут быть более уязвимы для COVID-19.
- Если вы не чувствуете горечь продуктов, вам следует быть гораздо осторожнее и защищать себя от заражения, — заявил доктор Алан Хирш, директор Фонда исследований нарушений обоняния и вкуса (Smell & Taste Treatment and Research Foundation).
Добавим, ученые также выяснили, что не существует никакой связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течения COVID-19. Результаты масштабного генетического исследования, проведенного биологами из пяти стран,
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