Где клещи чаще всего кусают петербуржцев
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За неделю с 17 по 23 мая клещи покусали 1 578 человек, в том числе 212 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В черте города клещи укусили 264 человека. Чемпионы по встречам с клещами:

  1. Пушкинский район — 108 случаев,

  2. Курортный — 37,

  3. Приморский — 22,

  4. Красногвардейский — 21,

  5. Московский — 16.

Реже всего клещи кусали горожан в Красносельском (11), Колпинском (10), Невском (9), Петродворцовом (8), Выборгском (8), Калининском (5) и Кронштадском (4) районах.

«С начала сезона в Петербурге зарегистрировано 3 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, один из заразившихся — ребенок до 14 лет. Все заболевшие были не привиты. Укусы получены на территории Ленинградской области. Также зарегистрировано 13 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Трое пострадавших — дети до 14 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Эксперты ведомства напоминают, что в случае обнаружения на себе клеща, необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать у врача в любом травматологическом пункте или в поликлинике. Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования.

Софья Хромова