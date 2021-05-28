За неделю с 17 по 23 мая клещи покусали 1 578 человек, в том числе 212 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В черте города клещи укусили 264 человека. Чемпионы по встречам с клещами:

Пушкинский район — 108 случаев, Курортный — 37, Приморский — 22, Красногвардейский — 21, Московский — 16.

Реже всего клещи кусали горожан в Красносельском (11), Колпинском (10), Невском (9), Петродворцовом (8), Выборгском (8), Калининском (5) и Кронштадском (4) районах.