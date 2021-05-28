За неделю с 17 по 23 мая клещи покусали 1 578 человек, в том числе 212 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В черте города клещи укусили 264 человека. Чемпионы по встречам с клещами:
Пушкинский район — 108 случаев,
Курортный — 37,
Приморский — 22,
Красногвардейский — 21,
Московский — 16.
Реже всего клещи кусали горожан в Красносельском (11), Колпинском (10), Невском (9), Петродворцовом (8), Выборгском (8), Калининском (5) и Кронштадском (4) районах.
«С начала сезона в Петербурге зарегистрировано 3 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, один из заразившихся — ребенок до 14 лет. Все заболевшие были не привиты. Укусы получены на территории Ленинградской области. Также зарегистрировано 13 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Трое пострадавших — дети до 14 лет», —
Эксперты ведомства напоминают, что в случае обнаружения на себе клеща, необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать у врача в любом травматологическом пункте или в поликлинике. Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
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