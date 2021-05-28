Американские кардиологи рассказали о простом тесте, который поможет выявить скрытую аневризму аорты — это смертельное бессимптомное заболевание, от которого ежегодно умирают около 10 тысяч американцев. 50% пациентов не успевают спасти до госпитализации. После операции выживают тоже только 50%.
Если заболевание удается обнаружить на ранней стадии, то пациента можно спасти,
«Самая большая проблема — диагностика этого заболевания на его ранней стадии», — сказал доктор Джон А. Элефтериадес, старший автор исследования и почетный директор Института изучения аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен в Коннектикуте. Исследование
Чтобы оценить риск развития аневризмы аорты, американские кардиологи предлагают простой тест, который называется «большой палец-ладонь». Для этого вам нужно вытянуть руку вперед, поднять ладонь, будто говоря кому-то: «Стой». Затем вытянуть большой палец так далеко, насколько это возможно, по направлению к мизинцу. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма, говорят кардиологи.
Способность двигать большим пальцем во время теста также может быть признаком того, что кости истончены и удлинены, а суставы ослаблены — возможные симптомы заболевания соединительной ткани по всему телу, включая аорту, считают ученые.
Не всем, кто может двигать пальцем может грозить аневризма, поясняют ученые. Такой тест — это еще не стопроцентное подтверждение диагноза.
Доктор Элефтериадес и его коллеги также заявили, что тест «большой палец-ладонь» должен быть включен в стандартные медицинские осмотры пациентов, особенно это касается тех, у кого в семейном анамнезе есть аневризма аорты.
Справка
Аневризма аорты (aneurysma aortae) — расширение просвета аорты на ограниченном протяжении. В зависимости от локализации выделяют аневризмы грудной части аорты (восходящего отдела, дуги аорты, нисходящего отдела), аневризмы брюшной части аорты, а также различные варианты с одновременным поражением грудного и брюшного отделов аорты. Подробнее о заболевании можно прочитать здесь.
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