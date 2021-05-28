Американские кардиологи рассказали о простом тесте, который поможет выявить скрытую аневризму аорты — это смертельное бессимптомное заболевание, от которого ежегодно умирают около 10 тысяч американцев. 50% пациентов не успевают спасти до госпитализации. После операции выживают тоже только 50%.

Если заболевание удается обнаружить на ранней стадии, то пациента можно спасти, сообщает пресс-служба Йельского университета.

«Самая большая проблема — диагностика этого заболевания на его ранней стадии», — сказал доктор Джон А. Элефтериадес, старший автор исследования и почетный директор Института изучения аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен в Коннектикуте. Исследование опубликовано в The American Journal of Cardiology.

Чтобы оценить риск развития аневризмы аорты, американские кардиологи предлагают простой тест, который называется «большой палец-ладонь». Для этого вам нужно вытянуть руку вперед, поднять ладонь, будто говоря кому-то: «Стой». Затем вытянуть большой палец так далеко, насколько это возможно, по направлению к мизинцу. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма, говорят кардиологи.