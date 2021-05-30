Пить меньше воды

Здесь все очевидно — меньше пьешь — меньше потеешь. Это правда, но есть один очень опасный нюанс.

«Никакими напитками потоотделение не уменьшить, а вариант „пить меньше, чтобы не потеть“ опасен обезвоживанием. Запасы влаги все равно будут испаряться через кожу, этот процесс не остановить, но если в организме жидкость никак не восполнить, человеку станет плохо», — говорит Елена Черненко.

Слабость, учащенный пульс, другие болезненные расстройства появятся уже при потере 1% от общего количества воды в организме, а при потерях в 20% могут привести к смерти. Обезвоживание может возникать в любом возрасте, однако оно наиболее опасно для пожилых людей и детей.

Есть меньше острой пищи

Когда мы едим острую пищу — что-то перченое, с чесноком, «ядреными» специями — происходит приток крови к органам желудочно-кишечного тракта, и человек разогревается — начинается потоотделение. Так что, уменьшив остроту, мы уберем и излишнюю потливость.

«Если вы обедаете или ужинаете чем-то острым, с чесноком или специями, реакция „разогрева“ происходит одномоментно, именно во время еды. В течение дня на общую потливость это никак не повлияет», — отмечает врач.

Надевать свободную одежду и отказаться от 100% хлопка

Ткань из синтетики (лучше — вискозы) в жару и правда даже полезнее хлопковой, но при условии, что она имеет хорошую воздухопроницаемость. Синтетика позволяет испариться поту, и если намокнет, тут же высохнет.

«Не надевайте в жару чистый 100% хлопок — он опаснее, чем синтетика. Когда мы вспотеем, в такой одежде будем ходить мокрыми, а влага из синтетики быстро испаряется. С другой стороны, в 100% хлопке мы меньше перегреваемся, чем в синтетике, — отмечает терапевт. — Так что нужен баланс — лучше всего использовать свободную одежду из тканей смешанного типа».

Использовать присыпки или антиперспиранты

Обсыпаться тальком или поливать себя дезодорантом-антиперспирантом — это способ физически закупорить потовые железы, не давая выйти поту. Но и такой подход не идеален.

«Тальк физически закрывает железы, но процесс-то остается — тело не охлаждается, а перегревается. Ведь потоотделение — это сигнал организма, что нам жарко и горячо. А не будет пота — пропустим сигнал, можно получить тепловой удар, — поясняет Елена Черненко. — Антиперспиранты в этом случае — более комфортные и щадящие, но их при первой же возможности надо смывать с тела».

Для борьбы с повышенным потоотделением в салонах красоты предлагают и более кардинальный метод — инъекции ботокса в подмышки. Препарат полностью парализует работу потовых желез в определенной зоне на несколько месяцев. Но избавиться от потливости других частей тела это не поможет, тем более последствия этой процедуры могут быть очень опасными. Пока ее воздействие на организм достаточно не изучено.

Почему некоторые потеют больше

Избыточное потение — признак болезни, ожирения, гормональных нарушений, сердечной недостаточности.

«Но в таком случае повышенное потоотделение будет даже при минимальной физической нагрузке, — говорит врач. — Беспокоиться нужно, если вы вдруг начали потеть больше, чем раньше — не так, как обычно. Тогда стоит обратиться за консультацией к врачам».