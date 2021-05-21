Испытание на людях: ученые выясняют, нужна ли третья доза вакцины от коронавируса

В Великобритании началось первое в мире исследование, цель которого - выяснить, будет ли эффективно введение третьего компонента вакцины от коронавируса. Всего будет протестировано семь видов препаратов из США и Европы.

В Великобритании пройдет первое в мире исследование эффективности и безопасности третьей дозы вакцины от COVID-19. О старте нового клинического испытания объявил министр здравоохранения соединенного королевства, сообщается на сайте правительства.

Исследование называется Cov-Boost — все добровольцы получат третью дозу так называемой «бустерной» вакцины от коронавируса. Правительство выделило 19,3 млн фунтов стерлингов на финансирование. Для исследования эксперты выбрали семь видов вакцин, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Valneva и CureVac.

Испытания будут проходить в 16 локациях по всей Англии. В нем примут участие 2 886 добровольцев из различных возрастных и этнических групп. Одно из главных условий - все добровольцы должны быть старше 30 лет, потому что именно эта возрастная группа была иммунизирована на раннем этапе реализации программы вакцинации в стране. Пациенты смогут получить свою дополнительную дозу вакцины с начала июня. Важно, чтобы между вторым и третьим введением компонента прошло от 10 до 12 недель. Третья доза будет отличаться от той вакцины, которую вводили пациенту ранее.

Все добровольцы будут находиться под наблюдением. Чтобы избежать инцидентов, медики будут у каждого брать анализ крови через 28, 84, 308 и 365 дней после прививки.

Результаты исследования будут опубликованы в сентябре. Ключевая цель — выяснить, будет ли такой способ лучше защищать от коронавируса. Если результаты исследования будут положительными, то, возможно, в Великобритании начнется вакцинация населения третьим компонентом. Особенно это касается тех, кто входит в группу риска.

© Доктор Питер