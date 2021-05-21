Испытание на людях: ученые выясняют, нужна ли третья доза вакцины от коронавируса

В Великобритании пройдет первое в мире исследование эффективности и безопасности третьей дозы вакцины от COVID-19. О старте нового клинического испытания объявил министр здравоохранения соединенного королевства, сообщается на сайте правительства.
Исследование называется Cov-Boost — все добровольцы получат третью дозу так называемой «бустерной» вакцины от коронавируса. Правительство выделило 19,3 млн фунтов стерлингов на финансирование. Для исследования эксперты выбрали семь видов вакцин, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Valneva и CureVac.
Испытания будут проходить в 16 локациях по всей Англии. В нем примут участие 2 886 добровольцев из различных возрастных и этнических групп. Одно из главных условий - все добровольцы должны быть старше 30 лет, потому что именно эта возрастная группа была иммунизирована на раннем этапе реализации программы вакцинации в стране. Пациенты смогут получить свою дополнительную дозу вакцины с начала июня. Важно, чтобы между вторым и третьим введением компонента прошло от 10 до 12 недель. Третья доза будет отличаться от той вакцины, которую вводили пациенту ранее.
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Все добровольцы будут находиться под наблюдением. Чтобы избежать инцидентов, медики будут у каждого брать анализ крови через 28, 84, 308 и 365 дней после прививки.
Результаты исследования будут опубликованы в сентябре. Ключевая цель — выяснить, будет ли такой способ лучше защищать от коронавируса. Если результаты исследования будут положительными, то, возможно, в Великобритании начнется вакцинация населения третьим компонентом. Особенно это касается тех, кто входит в группу риска.
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© Доктор Питер