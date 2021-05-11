Мало антител. Почему людям старше 60 лет нужна дополнительная доза вакцины от коронавируса

Люди в этом возрасте, как правило, очень легко переносят вакцинацию от коронавируса. После прививки нет болезненных проявлений, не повышается температура. Причина — в малом количестве антител, говорят ученые, и предлагают подумать о дополнительной дозе вакцины для пожилых.

Чем больше возраст, тем слабее защита

Слабый иммунный ответ, даже после двух доз вакцины, отмечают многие привившиеся старше 60 лет. Нет ни местной реакции — повышения температуры, отека и зуда в месте инъекции, ни общей - недомогания, гриппоподобного синдрома, головной боли. И поначалу этот «бессимптомный» ответ на прививку многие принимали за безопасность вакцины, особенно для тех, кому 80-90 лет.

Но, как выяснили ученые Оксфордского университета, страдает эффективность - оказалось, что у людей старше 60 лет антител после вакцинации от коронавируса образуется гораздо меньше по сравнению с молодыми.

«Пандемия привела к разработке различных вакцин, - пишут исследователи. - Но реальных данных об иммунных реакциях, полученных в наиболее уязвимой группе вакцинируемых старше 80 лет, по-прежнему нет, несмотря на приоритетность пожилых людей в кампаниях вакцинации».

Ученые исследовали две возрастные группы вакцинированных (в данном исследовании это был «Пфайзер») от коронавируса — до и после 60 лет, и сравнили их реакции на антитела с первой и второй дозой вакцинации. Оказалось, что специфические титры антител IgG были значительно ниже у пожилых участников. После второй вакцинации 31,3% пожилых людей не имели обнаруживаемых нейтрализующих антител в отличие от младшей группы, в которой только 2,2% не имели обнаруживаемых нейтрализующих антител.

«Это говорит о том, что пожилым людям может потребоваться более ранняя ревакцинация или/и увеличение дозы вакцины для обеспечения более прочного иммунитета и защиты от инфекции», - считают ученые.

- Недавно меня спросили, что я думаю, о том, что в Индии умер заразившийся ковидом и приехавший на помощь специалист из США. Его возраст на момент смерти составлял 81 год, и он дважды был привит «Пфайзером». Я немедленно ответила, что после определенного возраста, чем старше человек, тем менее выражен у него ответ на вакцинацию, - говорит молекулярный биолог Ольга Матвеева.

Допустимы любые комбинации

Нередки случаи, когда у пожилых вообще не вырабатываются антитела после вакцинации, это касается всех вакцин, в том числе отечественных - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По мнению молекулярного биолога Ольги Матвеевой, нужно в любом случае делать дополнительную прививку. Последовательная смена вакцин (отечественная, потом зарубежная, или наоборот), как считает эксперт, допустима в любых комбинациях.

Напомним, Минздрав считает вакцинацию людей старше 60 лет приоритетной, поскольку они — в группе риска. Пожилые чаще болеют тяжело, смертность среди них выше. Доказано, что у пожилых выше вероятность повторного инфицирования коронавирусом. В России сегодня доступны отечественные препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На подходе — «убитая» вакцина «КовиВак». Центр Чумакова ждет от Минздрава разрешения на проведение исследований для расширения показаний для применения вакцины у пациентов старше 60 лет и имеющих сопутствующие заболевания - аутоиммунные, онкологические и ХОБЛ.

«На данный момент остаются нерешенными вопросы - какова будет реакция на вакцинацию наиболее «хрупких» и уязвимых пациентов старшего возраста? Каковы возможные долгосрочные (за рамками известных на сегодняшний день сроков наблюдения) побочные эффекты вакцинации? Как долго сохранится защитный эффект иммунизации? - говорят в Российской ассоциации геронтологов и гериатров. - Однако, несмотря на сохраняющиеся вопросы, текущий контекст указывает на то, что только вакцинация способна обуздать пандемию и ее драматические последствия для людей пожилого и старческого возраста».

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