«Сделала прививку, сняла маску, и - здравствуй, ковид». Заболевшие COVID-19 после вакцинации жалуются на сильный насморк

В России массовая вакцинация идет уже больше трех месяцев. Часть людей оказываются «устойчивыми» к прививке и даже после полного курса заболевают ковидом. Почему они болеют несмотря на то, что есть антитела, какие появились новые симптомы болезни, и нужно ли привитым носить маски, выяснил «Доктор Питер».

«Антитела есть, вирус — тоже есть»

«Спутник V» считается сегодня самой надежной вакциной от коронавируса, ее эффективность, по словам разработчиков, составляет 91,6%. Фактически это означает, что всегда будут люди, у которых вакцина не сработает. Почему не развивается иммунный ответ после вакцинации, ученые точно не знают, списывая это на «индивидуальные особенности организма». Петербургский журналист Нина Астафьева умудрилась заболеть коронавирусом спустя два месяца после второй прививки.

- 4-го и 25-го января я делала прививку «Спутником» А в конце марта заболела, - рассказала «Доктору Питеру» Нина Астафьева. - Самое паршивое, что отсутствие обоняния я списывала на насморк и дома затворницей не сидела. По анализу на антитела видно, что они вроде как соответствуют не острой фазе, а выздоровлению или постпрививочному состоянию. Но мазок-то! Тоже положительный».

Кроме потери обоняния Нина отмечает также сильный насморк. Симптом, который не свойственен «хрестоматийному» ковиду. Но судя по всему, насморк становится главным признаком инфекции у тех, кто прошел вакцинацию. В телеграм-чате V1V2 заболевшие после вакцинации (в группе уже состоит около 4 тысяч человек) много рассказывают об этом «главном симптоме» коронавируса.

- История Нины - классический случай заболевания COVID-19 после вакцинации, - говорит администратор группы, молекулярный биолог Алена Макарова. - По отзывам в чате мы видим, что даже если человек заболел через 14 дней после первой прививки, то, как правило, болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. У заболевших бывает аносмия, субфебрильная температура, иногда головная боль и небольшой кашель. Обычно симптомы проходят через 3-5 дней. Очень часто бывает сильный насморк, похожий на аллергический ринит. Возможно, этот сильный насморк отличает послевакцинальный COVID-19 от естественной болезни.

Новые штаммы атакуют

По словам Алены Макаровой, в телеграм-чате уже собраны тысячи отзывов о вакцинации «Спутник V», почти у всех образовались высокие уровни антител.

- Случаи заражения нам присылают в отдельный чат. Мы пока посчитали статистику только с декабря по февраль. О заболевании COVID-19 в первые 3 месяца после начала гражданской вакцинации нам написали 78 человек. Большинство – это заражения в первую неделю после первой прививки, когда иммунитет еще не сформирован. Случаи заражения после второй дозы случаются значительно реже. Если в первую неделю после первой дозы вакцины было зарегистрировано в среднем 4-5 случаев в день, то на 8-21-й дни - уже 1,1 случая, а после второй дозы - только 0,5 случая в неделю. Таким образом, количество случаев заболевания в третью неделю снижается по сравнению с первой почти в 10 раз.

Тяжелые случаи COVID-19 есть, если человек заболел сразу или в первую неделю после вакцинации, когда вакцина еще не успела сработать. Пока нам не поступило ни одного отзыва о тяжелом течении COVID-19 после вакцинации двумя дозами. Правда, в конце марта несколько человек заболели с высокой температурой (хоть и без осложнений). Не исключено, это случаи заражения новыми штаммами.

В Москве после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы. Более 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Маска снизит вирусную нагрузку

Как показывает опыт заболевших ковидом после прививки, антитела могут вырабатываться в маленьком или большом количестве, но какой уровень антител достаточен, чтобы не заразиться, ученые не знают.

- Защитный титр антител науке пока неизвестен, - поясняет молекулярный биолог Алена Макарова. - Многие присылают в отчетах результаты анализов на антитела, но мы не видим корреляции уровня антител IgG к спайк-белку с заболеваемостью и тяжестью протекания COVID-2019 после вакцинации. Среднее значение IgG к S белку (Diasorin) на 42-е сутки (разработчики "Спутника" говорят, что иммунитет после вакцины нужно оценивать именно на 42-й день после первого укола - Прим. ред.) – 130 ЕО/мл. А в группе есть заболевшие с IgG 140-200 OE/мл и есть те, кто не заболел после длительного контакта (родственники) с IgG 20 ОЕ/мл. Возможно, инфекционная доза играет более важную роль, чем уровень антител.

Поэтому так важно продолжать носить маски всем — и переболевшим, и привитым людям. Удивительно, но согласия в этом вопросе пока нет даже у организаторов здравоохранения. В середине января директор центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал «не носить маски при высоком уровне антител». Но после того, как глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации от коронавируса необходимо продолжать носить маски вне зависимости от уровня сформировавшегося иммунитета, Гинцбург в этот же день резко поменял свое мнение на прямо противоположное: «Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией», - заявил академик.

- Ни одна вакцина от COVID-19 в мире не дает 100% защиты от заражения, - говорит Алена Макарова. - Вакцинация значительно снижает риски заражения и защищает от тяжелого течения болезни, но в легкой форме заболеть все-таки можно. В группе есть люди, у которых болезнь протекала после вакцинации бессимптомно, но они заразили членов семьи. Поэтому важно продолжать носить маску, чтобы защитить себя и близких, чтобы снизить инфекционную дозу.

- Я не врач, советовать не могу, но заклинаю: ходите в маске, даже привитые! - говорит Нина Астафьева. - Год я ходила в маске, не болела, хотя в четырех стенах не сидела. Сняла после прививки, и - привет.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер