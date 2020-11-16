«Наверное, это пройдет»: Почему после болезни месяцами сохраняется положительный ПЦР-тест на коронавирус и антитела IgM

Заразен ли человек, у которого на протяжении нескольких месяцев после перенесенного ковида ПЦР-тест дает то положительный, то отрицательный результат? А если еще и сохраняются антитела IgM — те, что быстро формирует иммунная система для защиты от вируса? Кажется, будто он заражается снова и снова или организм никак не может избавиться от инфекции.

Человек переболел ковидом, а через 2-3 месяца снова получил положительный результат ПЦР-теста. Количество антител IgM, которые появляются сразу в процессе борьбы организма с коронавирусом, за три месяца осталось неизменным, а количество антител IgG, ответственных за длительную защиту организма от инфекции, - немного снизилось. Что это — новое заражение или продолжение старого? Часто ли врачам приходится искать ответ на этот вопрос, «Доктор Питер» спросил у Игоря Иванова, заместителя главного врача Городской больницы святого Георгия.

- Мы видим пациентов, которые довольно долго выделяют вирус по результатам ПЦР-теста. Классический пример — пациенты с онкогематологическим диагнозом. У них положительный мазок может сохраняться полгода и более, они выделяют вирус. Но есть и пациенты, не имеющие таких серьезных заболеваний, но с длительно выделяющимся коронавирусом по результатам ПЦР-тестирования. При этом часто у них вообще нет никаких клинических изменений, а положительный тест есть. И у практикующих врачей и у самих пациентов возникает естественный вопрос, что это? Ложноположительный результат исследования? - говорит Игорь Иванов. - Скорее всего, это особенность иммунной системы, в которой попавший вирус не вызывает болезнь, но размножается. Мы это редко видим, поскольку, как правило, такие пациенты лечатся в амбулаторных условиях. Чаще мы сталкиваемся с ситуациями, в которых человек выздоравливает, никаких клинических проявлений болезни нет, а ПЦР долго остается положительным. Вероятно, причина в том, что сохраняются либо «обломки» вируса, либо сам вирус живуч настолько, что продолжает выделяться из слизистых. И большой вопрос — заразен ли при этом человек? Во многих странах, если у человека нет лихорадки, других проявлений болезни, ему даже не делают контрольный мазок — выписывают. У нас с этим строже — чтобы выписаться и перестать соблюдать карантинные меры человек должен получить отрицательный ПЦР-тест.

Беда в том, что у некоторых на острое заболевание ковидом указывают не только результаты исследования мазка, но и долго сохраняющиеся в крови антитела IgM, которые первыми вырабатываются для борьбы с коронавирусом. Как известно, они постепенно сходят на нет, а параллельно растет количество антител IgG, обеспечивающих длительную иммунную защиту. Причем, если прежде сообщалось, что обнаружение IgM в крови говорит об остром заболевании, а их исчезновение — о выздоровлении, то теперь такой уверенности нет.

- Если антитела IgM выявляются в течение нескольких месяцев, это невеликая проблема. Мы уже видим, что не так уж часто они исчезают быстро. У кого-то держатся и два, и три месяца. Но это не значит, что они болеют. Возможно (это лишь наше предположение), организм синтезировал их в избыточном количестве, поэтому они долго сохраняются в кровотоке. Ничего страшного в этом нет. Главное, что появляются антитела G, значит, выработался долгосрочный иммунитет.

Но что делать с теми, у кого есть и клинические проявления, и антитела IgM, и неоднократно — положительный ПЦР-тест, несмотря на то, что они уже болели ковидом, вопрос без ответа, хотя возможны разные предположения.

- Конечно, нельзя исключать вероятность повторного заражения. Тем более, когда есть симптомы и антитела IgM, трактовать результат ПЦР как ложноположительный не удастся, - Но должен сказать, что мы не видели ни одного человека, у которого антитела IgM сохраняются на одинаковом уровне на протяжении длительного времени. Они все-таки снижаются и когда-то исчезнут совсем. С мазком сложный вопрос — мы видели пациентов, которые «плюсуют» и 8 месяцев, но клинически они здоровы. Наверное, это пройдет. Только вот для человека это проблема — он должен соблюдать самоизоляцию, месяцами, потому что пока никто не знает, заразен он или нет. Было бы здорово, если бы для таких пациентов нашли, наконец, универсальный алгоритм поведения.

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