В Индии пандемия уже забрала тысячи жизней — заболеваемость в стране крайне высокая, больницы остаются переполнеными. Чтобы пациенты не грустили и не боялись, медсестры решили петь и танцевать для них,
Танцы медсестер попали на видео и быстро распространились в сети. Так, на одном из роликов хорошо видно, как человек в СИЗе исполняет ритмичный танец, быстро передвигаясь из одного конца палаты в другой, размахивая при этом руками и ногами. Затем медик держит за руки пациентку, а та пытается повторить движения. Через несколько секунд женщина уже сама жестикулирует руками, не отрываясь от кислорода.
Ролики активно обсуждают, некоторые считают, что медсесетры поступают неэтично и критикуют их поведение. Другая половина, наоборот, поддерживает персонал и верит, что такая терапия позитивно скажется на скорейшем выздоровлении пациентов.
Индия продолжает бороться с инфекцией. Периодически страна бьет суточные рекорды по заболеваемости в мире, в статистику могут войти больше 400 тысяч новых зараженных. Инфекция заставляет местных жителей прибегать к весьма необычным способам исцеления: так, в некоторых деревнях индийцы начали пробовать излечиваться с помощью священных коров — они наносят на все тело их навоз и ждут, пока он высохнет. В этот период желательно обнимать животное или же заняться возле него йогой. После необходимо смыть навоз молоком и поблагодарить корову.
Тела умерших в Индии принято сжигать или закапывать в земле, но в последнее время их стало так много, что у местных жителей нет возможности прощаться с родственниками по всем правилам. Некоторые не могут себе позволить даже соорудить погребальный костер. Из-за этого индийцы сбрасывают тела в священную реку Ганг. Только за один день из водоема вытащили около 70 тел. Власти хоронят или сжигают останки, а вдоль берегов выставляют специальные патрули, чтобы инцидент не повторился.
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