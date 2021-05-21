В Индии пандемия уже забрала тысячи жизней — заболеваемость в стране крайне высокая, больницы остаются переполнеными. Чтобы пациенты не грустили и не боялись, медсестры решили петь и танцевать для них, сообщает India Today. Медики в СИЗах зажигают прямо в больничных палатах, а другой персонал и пациенты радостно аплодирует.

Танцы медсестер попали на видео и быстро распространились в сети. Так, на одном из роликов хорошо видно, как человек в СИЗе исполняет ритмичный танец, быстро передвигаясь из одного конца палаты в другой, размахивая при этом руками и ногами. Затем медик держит за руки пациентку, а та пытается повторить движения. Через несколько секунд женщина уже сама жестикулирует руками, не отрываясь от кислорода.