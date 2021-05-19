«Чикагская семерка»: гипертония, язва и еще 5 болезней, которые «питаются» нашими эмоциями

Некоторые болезни может вызывать ярко и долго проживаемая человеком негативная эмоция. И пока она не "уйдет", полностью поправиться невозможно. Какие же болезни должны лечить не только врачи узкого профиля, но и психотерапевты, и в каких случаях, разъяснила эксперт по психосоматике.

Основоположником психосоматической медицины, которая появилась в 30-х годах 20 века, считается врач-психоаналитик Франц Александер из Чикагского университета психоанализа. Наблюдая за пациентами, он сделал выводы о причинах ряда болезней и стал автором психосоматической теории их возникновения. Автор назвал ее «чикагской семёркой», под этим названием она известна до сих пор. По мнению Франца Александера, лечить болезни из большой психосоматической “семерки” врачи узкого профиля должны вместе с психотерапевтом. Результат будет гораздо более эффективнее.

"Нет практически ни одной болезни, которую на 100% можно назвать психосоматической или на 100% соматической (телесной), - рассказала "Доктору Питеру" врач-педиатр и психотерапевт Надежда Чумак. - У любой болезни есть психосоматические факторы, но их "вклад" в развитие заболевания разный".

По словам эксперта, есть экстренные, острые, состояния, в которых ни в коем случае не лечат специалисты по психосоматике.

"Здесь нужны четкие и слаженные действия по протоколам доказательной медицины, которые и должны быть использованы медиками", - говорит Надежда Чумак.

По ее словам, есть много факторов, которые влияют на появление того или иного заболевания — вирусы, бактерии, плохая экология, отсутствие физических нагрузок, неправильное питание, генетика. А есть эмоциональные факторы - активаторы заболевания. Ведь эмоция сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, давления, кровенаполнения определенных мышц и так далее.

"К любой болезни - даже из "чикагской семерки" - есть генетическая предрасположенность, но проявиться она может от того, как человек реагирует на окружающее, как умеет проживать эмоцию. И когда мы ее "выключаем", она перестает действовать и активировать заболевание. Но дело не только в эмоциях, - уверена Надежда Чумак. - Например, фактор развития ишемии - атеросклеротические бляшки сосудов сердца. Но если научить человека управлять эмоциями, реагировать экологично, более спокойно, а при этом он продолжит есть много жирных продуктов, этой работы будет недостаточно. Без коррекции питания проблему будет не решить. Другое дело, что может выясниться, почему человек ест так много жирного. Скорее всего, виноват в этом тоже эмоциональный фактор. Так что "идущий на поправку" после работы со специалистом по психосоматике обычно меняет и диету".

"Чикагская семерка" психосоматических заболеваний:

Бронхиальная астма.

Нейродермит (атопический дерматит).

Гипертония.

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы).

Ревматоидный артрит.

Неспецифический язвенный колит.

Список спустя почти 100 лет уже значительно расширен: в него включены также мигрень, псориаз, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, аллергический ринит. Эти и многие другие расстройства также имеют основания считаться психосоматическими.

Надежда Чумак рассказала об одном из показательных случаев, как "разговорами" удалось помочь пациентке с аллергическим ринитом, который мучал женщину 33 года.

"Исключение аллергенов из быта и питания не приносили ей значимого эффекта. То лечение, которое она получала на протяжении последних 30 лет, приводило только к облегчению симптомов на непродолжительное время. В итоге, чтобы устранить симптомы и достигнуть стойкой ремиссии понадобилось всего три консультации. После первой у неё сразу стал дышать нос. При этом она не принимала никаких препаратов. После второй начал уходить зуд, - рассказала психотерапевт. - Теперь в тех случаях, когда она видит и осознает свой триггер, она знает чёткую последовательность действий, после которой зуд исчезает полностью".

Анна Майская

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