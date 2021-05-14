Началась третья волна?
- Ситуация остается неопределенной, однако подъем налицо, - рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. - Вопрос в том, насколько продолжительным он будет и какова будет амплитуда. Это позволит понять, имеем ли мы дело с кратковременной, но мощной флуктуацией (любое случайное отклонение какой-либо величины) или, наконец, началась третья большая волна.
По информации межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном, 13 мая было зарегистрировано 1095 заболевших COVID-19. Еще неделю назад их было 783, рост составил 39,85 %. Также на 32,06% выросла госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 — с 287 до 379. Количество активных больных пока увеличивается незначительно: на 2,86% за 7 дней — с 14 649 до 15 041.
В Москве впервые с конца января суточная заболеваемость составила 3 818 новых случаев COVID-19.
- Число активных случаев перевалило в Петербурге за 15 тысяч (последний раз такое было 20 апреля), - рассказывает Алексей Куприянов. - Растут ежедневные госпитализации. Растет популяция госпитализированных. 11 мая она перевалила за 3 тысяч. Ежедневно регистрируемая ковид-ассоциированная смертность колеблется день ото дня, но скользящие и недельные средние потихоньку растут. Скажем, за первые семь дней мая среднее составляло 33.86 человека в день, за вторые семь дней (8-14 мая) — 34.42, максимальное за последний месяц значение за конкретный день - 39 человек - отмечено 12 мая.
Каковы ведущие факторы этого роста пока неясно. По словам эксперта, среди возможных гипотез, которые следовало бы проверить, - распространение в городе новых штаммов вируса, сезонные изменения в частоте и характере контактов между людьми.
- С одной стороны, мы ничего не знаем, как «Спутник V» может противостоять новым штаммам, особенно заразному «британскому», с другой стороны, у нас провакцинировано так мало людей (чуть более 7% населения страны, - Прим. Ред.), что это не может внести какой-либо вклад в замедление надвигающейся третьей волны, - говорит аналитик Александр Драган.
Эхо майских праздников
- Рост госпитализаций в Москве начался еще в 20-х числах марта, и продолжался весь апрель, в течение которого сохранялась взрывоопасная ситуация с очень высоким плато, - рассказал «Доктору Питеру» аналитик Александр Драган. - Петербург догоняет Москву примерно с лагом в месяц - как и в прошлом году. Тогда две столицы проходили эпидемию примерно одинаково. Сейчас распространение новых штаммов коронавируса, того же «британца», видимо, также идет с лагом в месяц. Но пока нам остается только гадать, потому что у нас нет нормальной внятной информации о секвенировании вируса, как штаммы представлены в разных регионах.
По словам Александра Драгана, через несколько дней будет окончательно понятно, что означает «тихий» подъем заболеваемости в Петербурге - либо это начало третьей волны, либо отложенные госпитализации в майские дни (сейчас госпитализируют в больницы тех, кто заболел перед майскими праздниками).
Помогли ли майские праздники «погасить» зарождение третьей волны, будет понятно недели через две, говорит эксперт.
- На статистику оперштаба опираться нет никакого смысла. А если смотреть на число госпитализаций, то надо учитывать время (дней 10-12) между появлением первых симптомов до попадания в больницу.
В стране формально эпидобстановка нормальная.
- Но «эхо» майских праздников мы почувствуем в ближайшее время, у меня ожидания пессимистические, - говорит Александр Драган. - Я опасаюсь повторения прошлогоднего сценария, когда москвичи, воспользовавшись режимом нерабочих дней, рванули в регионы. По статистике в 2020 году в топе перелетом были северокавказские направления, особенно Махачкала. Маршрут«Москва-Махачкала» было самым популярным направлением в апреле 2020 года. И потом, следом за этим, был мощный всплеск заболеваемости в Дагестане. В этом году количество перелетов на майские праздники превысило допандемийные показатели. В топе — Симферополь и Сочи. Скорее всего, мы опять пробежимся по тем же граблям, что и в прошлом году, когда столичные жители завезли вирус в Дагестан.
Московские и петербургские власти предупреждают о «признаках роста интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции» и призывают соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и как можно быстрее вакцинироваться. При этом, судя по заявлениям чиновников, власти решительно настроены против локдауна.
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