Началась третья волна?

- Ситуация остается неопределенной, однако подъем налицо, - рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. - Вопрос в том, насколько продолжительным он будет и какова будет амплитуда. Это позволит понять, имеем ли мы дело с кратковременной, но мощной флуктуацией (любое случайное отклонение какой-либо величины) или, наконец, началась третья большая волна.

По информации межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном, 13 мая было зарегистрировано 1095 заболевших COVID-19. Еще неделю назад их было 783, рост составил 39,85 %. Также на 32,06% выросла госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 — с 287 до 379. Количество активных больных пока увеличивается незначительно: на 2,86% за 7 дней — с 14 649 до 15 041.

В Москве впервые с конца января суточная заболеваемость составила 3 818 новых случаев COVID-19.

- Число активных случаев перевалило в Петербурге за 15 тысяч (последний раз такое было 20 апреля), - рассказывает Алексей Куприянов. - Растут ежедневные госпитализации. Растет популяция госпитализированных. 11 мая она перевалила за 3 тысяч. Ежедневно регистрируемая ковид-ассоциированная смертность колеблется день ото дня, но скользящие и недельные средние потихоньку растут. Скажем, за первые семь дней мая среднее составляло 33.86 человека в день, за вторые семь дней (8-14 мая) — 34.42, максимальное за последний месяц значение за конкретный день - 39 человек - отмечено 12 мая.

Каковы ведущие факторы этого роста пока неясно. По словам эксперта, среди возможных гипотез, которые следовало бы проверить, - распространение в городе новых штаммов вируса, сезонные изменения в частоте и характере контактов между людьми.

- С одной стороны, мы ничего не знаем, как «Спутник V» может противостоять новым штаммам, особенно заразному «британскому», с другой стороны, у нас провакцинировано так мало людей (чуть более 7% населения страны, - Прим. Ред.), что это не может внести какой-либо вклад в замедление надвигающейся третьей волны, - говорит аналитик Александр Драган.