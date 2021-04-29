Москва спровоцировала рост заболеваемости в России. В майские в столице будут искать безмасочников

29 апреля в России резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Почти на 1500. Виновата в этом скачке заболеваемости оказалась Москва. Там зафиксирован резкий рост числа заразившихся. Есть мнения, что связан он с несоблюдением масочного режима. В майские каникулы в столице усилят проверку соблюдения санитарных требований. Безмасочников придут искать в кинотеатры, торговые центры и кафе.

Суточная статистика по коронавирусу в России резко пошла "в отрыв". Если накануне было зарегистрировано менее 8 тысяч новых случаев - впервые с сентября, то 29 апреля оперштаб доложил о 9284 заразившихся. Как оказалось, цифры выросли за счет заболевших в Москве. Там за сутки - на 1375 больше новых случаев ковида, чем днем ранее (3215 против 1840).

"Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации", - сказал РИА Новости инфекционист профессор Малышев.

Также информагентство со ссылкой на власти Москвы сообщает, что в столице намерены ужесточить проверки соблюдения санитарных требований во время грядущих длинных майских выходных.

"Московские власти предупредили, что на майских выходных будут проверять соблюдение санитарных требований в торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах", - говорится в телеграм-канале РИА Новости.

В Петербурге число заболевших за сутки снизилось по сравнению с днем ранее - 716 против 723 случаев. Стало меньше и смертей - в суточную статистику попали 27 летальных случаев. Днем ранее было 34.

В России продолжается кампания по вакцинации. 27 апреля в Москве стартовала программа поощрения пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19. За прививку им начислят тысячу призовых баллов, аналог тысячи рублей, которые можно использовать для оплаты товаров и услугю Пример со столицы взял и ряд регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Пенсионеры Чукотки старше 60 лет будут получать единовременную разовую выплату в 2 тысячи рублей за сделанную прививку от коронавируса, пишет ТАСС. В Магаданской области выплата будет скромнее — по 1 тысяче рублей. В Хабаровском крае привившимся накануне Пасхи будут дарить по 10 яиц от местного производителя, информирует Минздрав края.

© Доктор Питер