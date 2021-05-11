Как риск заболеть раком зависит от размера талии: врачи назвали критичные показатели

О риске развития рака, болезней сердца и сосудов, сахарного диабета узнать очень просто — достаточно измерить окружность талии. По словам специалистов, прогноз с помощью сантиметровой ленты вполне достоверен. К примеру, риск заработать рак серьезно возрастает при талии больше 88 см у женщин и 102 см у мужчин.

По окружности талии можно многое узнать о своем здоровье, уверены врачи. Даже при нормальном весе большой объем талии может повлиять на продолжительность жизни и риск развития разных болезней — вплоть до рака. Нормальной считается окружность талии у женщин не более 80 см, а у мужчин — не более 94 см. По данным экспертов портала «Здоровое питание», риск развития осложнений гипертонии и вероятности инфаркта начинает возрастать сразу, как только талия достигает «нормы». А если она уже превысила 88 см у женщин и 102 см у мужчин — это достоверный показатель высокого риска преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака.

Обычно талия измеряется в самом узком месте. Однако при лишнем весе, если ее трудно «найти», измерение проводят на 2 см выше пупка. Уточняется, что нормы все-таки относительны — всегда важно делать поправку на рост человека. К примеру, у японцев, в среднем имеющих меньший рост по сравнению с европейцами, риск развития ряда заболеваний резко увеличивается, когда размер талии у мужчин достигает 85 сантиметров.

«Онкологические заболевания и темп увеличения обхвата талии с 25 до 55 лет — достоверный индикатор риска развития ряда онкологических заболеваний гормонально-зависимых органов. Увеличение окружности талии каждые десять лет на один размер повышает эту вероятность на 33%, а на два размера – на 77 %», - говорят медики.

Как пояснила «Доктору Питеру» Ирина Коваленко, врач-эндокринолог НМИЦ онкологии им. Петрова, обхват талии, действительно, влияет на риск развития онкозаболеваний.

- Обхват талии вместе с индексом массы тела (как рассчитать индекс массы тела) учитываются при постановке диагноза «абдоминальное ожирение», которое чаще всего приводит к гормональным нарушениям и в дальнейшем к развитию некоторых видов рака. Дело в том, что жировая ткань сама по себе не пассивна — она как эндокринный орган вырабатывает множество биологически-активных веществ, которые приводят к метаболическим нарушениям. Уже абсолютно точно доказано, что у женщин избыточная масса тела и ожирение связаны с развитием рака молочной железы, тела матки, поджелудочной железы, прямой кишки. У мужчин они приводят к раку предстательной железы, толстой кишки, - рассказала Ирина Коваленко.

По словам врача, на размер талии можно повлиять только физнагрузками и изменением пищевых привычек. Так, в своем рационе надо ограничить легкоусваиваемые углеводы (сладкое, варенье, мучное), и наоборот, увеличить долю продуктов с длинными углеводами (каши, макароны из твердых сортов пшеницы) и богатых клетчаткой (овощи, фрукты).

На определение прогноза состояния здоровья влияют не только окружность талии, но и бедер. По словам специалистов, у женщин при соотношении окружности талии к бёдрам меньше 0.7, самые оптимальные уровни эстрогена и они меньше предрасположены к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований в гормонально-активных органах. У мужчин риск рака простаты уменьшается, если это соотношение не превышает 0.9.

Бедра измеряют в самой широкой их части, независимо от типа телосложения. Здоровое соотношение окружности талии к окружности бёдер - меньше 0.85 для женщин и меньше 1.0 для мужчин. Если оно выше, это говорит о абдоминально-висцеральном ожирении. При этом талия и у мужчин, и у женщин должна быть меньше половины роста.

Как ранее писал «Доктор Питер», главный эндокринолог Петербурга Юрий Халимов предупреждал, что профилактику сахарного диабета надо начинать не с определения уровня сахара в крови, а с измерения талии. По словам врача, если окружность талии у мужчины меньше 94 см, а у женщины — меньше 80 см, вероятность заболеть диабетом 2-го типа, на долю которого приходится 90% всех случаев СД, практически равна нулю.

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