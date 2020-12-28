Не тратьте на это деньги: врач рассказал о самых бесполезных медицинских процедурах

Врач Олег Серебрянский рассказал о самых бесполезных медицинских процедурах. К ним доктор отнес промывание носа морской водой и физиотерапию. Если человек здоров и правильно питается, то ему не нужны биологически активные добавки и витамины, добавил эксперт.

Врач Олег Серебрянский рассказал агентству "Прайм" о бесполезных медицинских процедурах, которые назначают медики пациентам. Одна из них - это промывание носа морской водой. Препараты на ее основе в аптеках стоят дорого, поэтому, чтобы сберечь деньги, можно промывать нос обычной соленой водой или физраствором. Однако не стоит увлекаться этой процедурой: растворы вымывают естественную микрофлору и наносят вред слизистой оболочке. Часто это приводит к возникновению аллергических ринитов.

В некоторых клиниках пациентам назначают физиопроцедуры, однако нет никаких научных исследований, которые бы подтверждали, что они способствуют выздоровлению. "Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — пояснил врач.

Не рекомендует Олег Серебрянский увлекаться витаминами и биологически активными добавками. Если человек здоров и хорошо питается, то они ему не нужны. Чтобы установить нехватку определенных витаминов и микроэлементов, нужно сдать анализы, напомнил врач.

Принимать антибиотики также следует с большой осторожностью, так как некоторые врачи инода назначают их пациентам без надобности. Например, когда речь идет о банальной простуде. "Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность — человек может перестать на него реагировать, когда это действительно будет необходимо", - пояснил врач.