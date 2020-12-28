Онколог рассказал, какие косметологические процедуры способны вызвать рак

Уколы ботулотоксина, как показали исследования, безопасны и не несут рисков. Как и окрашивание волос. Тем не менее, существуют косметологические процедуры, которые могут быть небезопасными, если ими злоупотреблять.

О них в эфире «Пятого канала рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев, пишет «Лента.ру». По словам специалиста, злоупотребление некоторыми косметологическими процедурами может способствовать появлению раковых заболеваний.

Базылев особо выделил самые популярные из них - процедуры, связанные с волосами. Онколог считает, что опасно их частое выпрямление, поскольку препараты для него содержат формальдегид. Осторожнее всего нужно быть мастерам, поскольку делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья. Вопреки слухам, обычное окрашивание волос не несет никаких онкологических рисков — в состав красок больше не добавляют канцерогены.

По словам Базылева, среди косметологических препаратов следует избегать тех, которые содержат диоксан. Данное вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Уколы ботулотоксина, как показали исследования, безопасны и не несут рисков.

Базылев также добавил, что ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом использовании. Однако для этого ее необходимо применять более 10-15 раз в месяц.

«Доктор Питер» писал о том, что в НМИЦ онкологии им. Петрова начали лечить опухоли головы и шеи без разрезов и проколов - с помощью СО2 лазера. Как говорят врачи, после таких операций пациенты практически сразу могут нормально есть и дышать, а многим не потребуется потом даже химио- и лучевая терапия.

Кроме того, ученые НМИЦ онкологии им. Петрова работают над созданием функциональных продуктов, которые можно будет использовать для профилактики рака и других заболеваний. Петербургские ученые осуществляют проект вместе с коллегами из Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Работа будет длиться с 2020-го по 2023 год. Государство выделило на это грант в 20 млн рублей.

