Врач-дерматолог рассказала об опасности прогулок под дождем

Прогулка под дождем может вызвать воспаления на коже и закончиться госпитализацией. По словам врача-дерматолога Натальи Яковлевой, дождевая вода вбирает в себя все вредные вещества, содержащиеся в атмосфере.

«Когда осадки проходят через атмосферу, они вбирают в себя все вредные вещества, которые находятся в ней. Волосам они повредить не могут, это не щелочь и не кислоты, это вода. Из-за того, что она содержит большое количество тяжелых металлов, может возникнуть дерматит. Если человек попал под дождь в центре, где постоянные пробки, то могут быть проблемы с кожей», — рассказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Яковлева телеканалу «Звезда».

Эксперт отметила, что при первых симптомах кожных высыпаний необходимо обращаться к врачу, так как каждый может переносить болезнь с разной степенью тяжести. Также она предостерегла от самостоятельного использования антибиотиков и гормональных лекарственных препаратов и мазей.