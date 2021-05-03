Само не пройдет: 3 скрытых симптома сердечно-сосудистых болезней

Хорошее самочувствие не всегда залог того, что все в порядке со здоровьем. Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал три симптома сердечно-сосудистых заболеваний, которые человек может не чувствовать или просто не обратить на них внимание.

По словам Дмитрия Напалкова, профессора кафедры факультетской терапии № 1 Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета, один из скрытых симптомов сердечных болезней – повышенное артериальное давление. Человек может его никак не ощущать.

«Ты просишь пациента провести мониторинг артериального давления, которое он не измеряет на регулярной основе. И вдруг мне присылают дневник за неделю, и оказывается, что человек-то чувствует себя хорошо, а давления у него не было нормального ни разу за семь дней, давление всё время повышено», - рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Другим симптомом, который нельзя оставлять без внимания, врач назвал нарушение ритма сердца. По словам Дмитрия Напалкова, болезнь может протекать скрыто, при этом аритмия повышает риск тромбообразования. Поэтому при любом нарушении ритма сердца рекомендуется обращаться к врачу, а не думать «полежу и пройдет».

Опасны также «непонятные» предобморочные состояния, особенно во второй половине жизни. По словам специалиста, они могут говорить о развитии аритмии, а также быть нетипичным проявлением инфаркта или инсульта.