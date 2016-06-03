Главное - действовать быстро. Почему важно вовремя распознать симптомы инфаркта миокарда и какими они бывают

Что такое инфаркт миокарда, каковы его симптомы и последствия? Врач-кардиолог разъясняет, кто входит в группу риска и что поможет избежать опасного заболевания. А исследователи уточняют, почему шансы на благоприятный исход растут, если действовать быстро.

"Инфаркт миокарда - это острое заболевание, которое развивается, в основном, из-за отложения холестерина в сосудах сердца и из-за коронарного тромбоза", - рассказал Дмитрий Катагаров, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 (кардиологический профиль) "Госпиталя для ветеранов войн.

Основные симптомы инфаркта миокарда - это боли в грудной клетке, преимущественно за грудиной, которые могут отдавать в левую руку, шею и челюсть.

"При развитии острого инфаркта миокарда в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и быть транспортированным в больницу", - советует кардиолог. По его словам, есть факторы риска развития инфаркта миокарда, на которые повлиять нельзя - это наследственность, пол и возраст. Но минимизировать изменяемые причины возникновения инфаркта миокарда вполне реально.

"Надо снижать артериальное давление, если оно повышено, контролировать уровень глюкозы крови и холестерина, следить за массой тела, а также за рационом и питанием, двигаться больше, отказаться от курения", - рекомендует врач-кардиолог.

В недавнем исследовании, опубликованном в издании "Circulation: Cardiovascular Interventions". говорится - "чем больше времени пройдет между появлением симптомов инфаркта миокарда и началом операции в больнице, тем больше поражается сердечная мышца".

По стандарту, в России медикам сейчас дается 1 час с момента поступления в больницу пациента с подозрением на инфаркт миокарда и до начала чрезкожного коронарного вмешательства.

"Значимым должно быть сокращение времени с момента появления симптомов до прибытия в больницу, - говорят ученые. - Обязательно необходимо рассказывать людям о том, что такое инфаркт миокарда и каковы его симптомы".

Ранее "Доктор Питер" сообщал, что главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк заявил о резко увеличившейся частоте инсультов у больных коронавирусом.

В особой группе риска находятся люди, у которых есть заболевания, связанные с артеросклерозом, сахарным диабетом, и васкулитами любой природы, причём независимо от возраста.