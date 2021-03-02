Хорошее настроение и сон как рукой сняло. В Роспотребнадзоре рассказали, как сладкая газировка влияет на организм

Увлечение сладкими газированными напитками чревато не только ожирением, сахарным диабетом и проблемами с зубами. Содержащиеся в них соли фосфорной кислоты мешают усвоению кальция и повышают хрупкость костей. Из плюсов — только улучшение настроения и борьба с сонливостью, и то ненадолго.

Многим известно, что в сладкую газировку добавляют слишком много сахара, а любители таких напитков рискуют испортить зубы, заработать ожирение, сахарный диабет и другие болячки, которые следуют за этими диагнозами — болезни сердца, сосудов, рак. Если ВОЗ рекомендует сократить свободные сахара в своем рационе до менее 10% от ежедневного потребления энергии (это равно примерно 10 чайным ложкам сахара), а потом и вовсе до 5% (5-6 чайных ложек для взрослых), то одна банка газировки способна с лихвой перекрыть эту норму— в ней в среднем содержится около 40 граммов свободного сахара или 8-10 чайных ложек обычного.

Но дело не только в избытке сахара. Как сообщили в Роспотребнадзоре, увлечение такими напитками может также повышать риск травматизма - содержащиеся в них соли фосфорной кислоты приводят в итоге к избытку фосфора в рационе, что негативно влияет на усвоение кальция, отвечающего за плотность костей.

Единственное «хорошее», что может сладкая газировка — так это поднимать настроение. Но и этот эффект непродолжительный. Вот, как описывают действие выпитого стакана газировки в надзорном ведомстве:

«Через 10 минут большое количество сахара нанесет удар по поджелудочной железе, произойдет резкий выброс гормона инсулина. Через 20 минут произойдет подъем уровня глюкозы в крови. Через 40 минут печень переведет избыток сахара в жиры, которые будут отложены в подкожно-жировой клетчатке, что постепенно будет приводить к увеличению массы тела. Еще через 45 минут повысится уровень гормона дофамина в крови – он стимулирует центр удовольствия мозга, в результате чего улучшается настроение, появляется бодрость, снижается сонливость, но через час-полтора человек становится раздражительным, вялым».

Как отмечают специалисты, постепенно мозг адаптируется к привычке пить газировку и начинает производить меньше нужных гормонов, которые можно получить искусственным путем. В итоге человеку для достижения одинакового эффекта приходится пить все больше и больше газировки, возникает привыкание.

© Доктор Питер