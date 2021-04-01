Пять здоровых привычек помогут жить дольше. Сколько лет они прибавляют, посчитали исследователи

Менять жизнь и приобретать здоровые привычки никогда не поздно. Ученые доказали, что есть пять факторов, которые способствуют продлению жизни и выяснили, сколько дополнительных лет они дают.

Здоровые привычки в среднем возрасте связаны с более продолжительной жизнью в старости без серьезных хронических заболеваний - рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. К такому выводу пришли ученые, говорится в статье, опубликованной в British Medical Journal (BMJ). Исследователи назвали пять главных факторов, способствующих продлению жизни.

1. Отказ от курения - в том числе электронных сигарет, сигар и кальянов.

2. Держать вес в норме и иметь индекс массы тела не выше 24,9 и не ниже 18,5.

3. Ежедневные тренировки продолжительностью 30 минут и более.

Исследователи отмечают, что неспешная прогулка на природе не считается тренировкой, но если вы пройдете по тому же маршруту в более быстром темпе, дадите нагрузку организму и получите пользу для здоровья.

Но при тренировках главное не переусердствовать, поскольку чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.

4. Умеренное употребление алкоголя.

Речь идет о 15 г крепкого алкоголя в день для женщин и 30 г в день для мужчин.

5. Правильное питание.

Наличие в рационе большого количества питательных веществ, овощей и цельнозерновых продуктов.

Ученые выяснили, что мужчины в возрасте 50 лет, которые не придерживались здоровых привычек, в среднем жили еще 23 года без рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета - до 73 лет. А те, кто в 50 лет имел 4 или 5 полезных привычек из списка выше, прожили еще на 8 лет больше по сравнению с мужчинами из "нездоровой" группы - то есть до 81 года.

Что касается женщин, то те, кто в пятьдесят не ведет здоровый образ жизни, могут прожить в среднем без тяжелых болезней еще 23 года, до 73 лет. Однако женщины, выбравшие здоровые привычки, продлевают жизнь примерно на 34 года и живут до 84 лет.

Надо отметить, что в исследовании принимали участие британцы. Средняя продолжительность жизни в этой стране - 81 год, для сравнения, в России - 73.

© Доктор Питер