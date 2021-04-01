Пять здоровых привычек помогут жить дольше. Сколько лет они прибавляют, посчитали исследователи

Пять здоровых привычек помогут жить дольше. Сколько лет они прибавляют, посчитали исследователи18:45, 28.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Менять жизнь и приобретать здоровые привычки никогда не поздно. Ученые доказали, что есть пять факторов, которые способствуют продлению жизни и выяснили, сколько дополнительных лет они дают.
Здоровые привычки в среднем возрасте связаны с более продолжительной жизнью в старости без серьезных хронических заболеваний - рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. К такому выводу пришли ученые, говорится в статье, опубликованной в British Medical Journal (BMJ). Исследователи назвали пять главных факторов, способствующих продлению жизни.
1. Отказ от курения - в том числе электронных сигарет, сигар и кальянов.
2. Держать вес в норме и иметь индекс массы тела не выше 24,9 и не ниже 18,5.
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3. Ежедневные тренировки продолжительностью 30 минут и более.
Исследователи отмечают, что неспешная прогулка на природе не считается тренировкой, но если вы пройдете по тому же маршруту в более быстром темпе, дадите нагрузку организму и получите пользу для здоровья.
Но при тренировках главное не переусердствовать, поскольку чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.
4. Умеренное употребление алкоголя.
Речь идет о 15 г крепкого алкоголя в день для женщин и 30 г в день для мужчин.
5. Правильное питание.
Наличие в рационе большого количества питательных веществ, овощей и цельнозерновых продуктов.
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Ученые выяснили, что мужчины в возрасте 50 лет, которые не придерживались здоровых привычек, в среднем жили еще 23 года без рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета - до 73 лет. А те, кто в 50 лет имел 4 или 5 полезных привычек из списка выше, прожили еще на 8 лет больше по сравнению с мужчинами из "нездоровой" группы - то есть до 81 года.
Что касается женщин, то те, кто в пятьдесят не ведет здоровый образ жизни, могут прожить в среднем без тяжелых болезней еще 23 года, до 73 лет. Однако женщины, выбравшие здоровые привычки, продлевают жизнь примерно на 34 года и живут до 84 лет.
© Доктор Питер
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