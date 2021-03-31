Тысяча туда, тысяча — сюда. Данные о заболевших ковидом после прививки не сходятся в общероссийском и московском учете

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что после вакцинации препаратом «Спутник V» ковидом заболели 0,027% полностью привитых россиян, это одна тысяча человек. При этом, ранее сообщалось, что в Москве также около тысячи человек заболели коронавирусом после прививки. Об особенностях национального подсчета, «Доктору Питеру» рассказал аналитик Александр Драган.

- По информации РФПИ, «Спутник» показал эффективность 97,6% на выборке из 3,8 милллиона привитых россиян. 0,027% заболевших от 3,8 миллиона привитых — тысяча человек, - говорит аналитик открытых данных Александр Драган. - Столько, согласно подсчетам РФПИ, заболели за период с 5 декабря по 31 марта среди тех, у кого с момента получения первой дозы прошло 35 дней, а значит, с момента второй — две недели. Но по сообщению московского оперштаба, тысяча привитых москвичей заболела после вакцинации к 31 марта. Здесь учитываются только те, у кого прошло более двух недель после второго компонента, а значит, более 35 дней с момента первой дозы.

«Спутник V» вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу. Через 21 день — вторую дозу. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной.

Можно примерно оценить, сколько москвичей попало в эту выборку: берём пять недель от 31 марта (2 недели с момента введения второго компонента вакцин и 3 недели между первым и вторым компонентом), смотрим, сколько на тот момент получили первую дозу. За пять недель до этого, к 24 февраля, в Москве, по моим расчётам, первую дозу получили порядка 640 тысяч человек. Это в 6 раз меньше 3,8 миллионов полностью привитых к тому моменту россиян. И доля заболевших среди привитых по Москве выходит 0,15% - тогда как по России РФПИ называет 0,027%. Период заболевания после прививки у всех практически один, выборки разные, а тысяча и там, и там.

По словам эксперта, если московские данные верны, то оценка эффективности вакцины в 97,6% серьёзно завышена. А вот почему возникла такая разница между российским и московским учетом заболевших после вакцинации, остается только гадать.

- Предположу, что объяснение стоит искать в критериях «заболеваемости», - говорит Александр Драган. - В Москве отмечали, что 76% случаев из этой тысячи — лёгкие или бессимптомные формы заболевания. Неизвестно, по каким критериям считал заболевших Центр Гамалеи, — не исключено, что учитывался только симптомный ковид или болезнь с подтверждённым ПЦР с несколькими симптомами. Но так это или нет, будет понятно в мае: именно тогда Центр Гамалеи обещает опубликовать все данные и расчёты в медицинском журнале.

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