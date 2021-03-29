"Спутник V" защитит от коронавируса даже животных, но "сначала надо все-таки привить людей", заявил Гинцбург

Вакцина "Спутник V" может защитить от коронавируса животных, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат во время доклинических испытаний тестировали именно на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он подходит не только людям. При этом вакцина Россельхоза, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле, отметил Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" будет хорошо защищать от коронавирусной инфекции даже животных, однако сейчас в стране другие приоритеты, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить", — цитируют Гинцбурга РИА Новости.

Вакцину тестировали на животных во время доклинических испытаний, поэтому можно с уверенностью сказать, что она работает, подчеркнул Гинцбург. «Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже эффективна», — заключил он.

Ученый отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.

В конце марта Россельхоз зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных. «Карнивак-Ков», разработанную Федеральным центром охраны здоровья животных, и уже в апреле может быть запущено массовое производство препарата. Между тем россияне не хотят прививать своих домашних питомцев от коронавируса. Животных однозначно готовы вакцинировать только 5% владельцев, показали результаты опроса.