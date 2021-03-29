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"Спутник V" защитит от коронавируса даже животных, но "сначала надо все-таки привить людей", заявил Гинцбург

11:50, 16.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Вакцина "Спутник V" может защитить от коронавируса животных, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат во время доклинических испытаний тестировали именно на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он подходит не только людям. При этом вакцина Россельхоза, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле, отметил Гинцбург.

&quot;Спутник V&quot; защитит от коронавируса даже животных, но &quot;сначала надо все-таки привить людей&quot;, заявил Гинцбург
Фото: pixabay.com

Вакцина "Спутник V" будет хорошо защищать от коронавирусной инфекции даже животных, однако сейчас в стране другие приоритеты, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. 

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить", — цитируют Гинцбурга РИА Новости. 

Вакцину тестировали на животных во время доклинических   испытаний,  поэтому можно с уверенностью сказать, что она работает, подчеркнул Гинцбург. «Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже эффективна», — заключил он. 

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Ученый отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.

В конце марта Россельхоз зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных. «Карнивак-Ков», разработанную Федеральным центром охраны здоровья животных, и уже в апреле может быть запущено массовое производство препарата. Между тем россияне не хотят прививать своих домашних питомцев от коронавируса. Животных однозначно готовы вакцинировать только 5% владельцев, показали результаты опроса. 

Рубрики: Инфекционные болезни

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