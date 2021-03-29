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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Инфекция продолжит эволюционировать. Гинцбург рассказал о массовом заражении коронавирусом домашних животных

10:05, 29.03.2021   / 0 комментариев ↓
Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. О массовых случаях COVID-19 среди домашних животных предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

pixabay.com
pixabay.com

Надо быть готовым к длительному существованию рядом с возбудителем COVID-19, предупредил Александр Гинцбург. Он отметил, что человечество защитит себя вакциной - в течение года сформируется коллективный иммунитет. Но к тому времени будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается.

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"Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал, - заявил академик РАН в интервью. - Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать. То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем".

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса плохо восприимчива у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также у принимающих цитостатики, противоопухолевые препараты.

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Инфекция продолжит эволюционировать. Гинцбург рассказал о массовом заражении коронавирусом домашних животных
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