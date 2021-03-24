ВОЗ продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения приняла решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС.

Пандемия "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", заявили в организации. Об этом сообщил в понедельник в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, подробно проанализировавший сложившуюся ситуацию на своем заседании.

По подсчетам ВОЗ, темпы распространения коронавируса в мире достигли максимума за все время пандемии. Последние четыре дня на планете выявлялось более 800 тысяч случаев инфицирования. Похожая картина наблюдалась в январе. Но тогда такие темпы роста заболеваемости держались три дня.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. В январе ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с эпидемией.