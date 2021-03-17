Пугающие цифры: ВОЗ заявила о резком росте пациентов с диабетом за последние 40 лет

Всемирная организация здравоохранения сообщила о резком росте числа пациентов с диабетом. За последние 40 лет в мире их стало больше в четыре раза. С призывом сделать все, чтобы люди реже заболевали диабетом, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

100 лет назад, в 1921 году, был открыт гормон инсулин для лечения диабета. Этот юбилей "отметили" в ВОЗ, обнародовав пугающую статистику - число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что необходимо принимать срочные меры в борьбе с этим серьезным неинфекционным заболеванием.

"Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", - сообщает ВОЗ.

Как отмечает организация, одно из наиболее актуальных направлений работы по профилактике диабета - расширение доступа к средствам диагностики заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода. ВОЗ также намерена представить глобальный договор по борьбе с диабетом. В нем будет содержаться призыв к правительствам стран выполнить обязательства по включению профилактики и лечения диабета в первичную медико-санитарную помощь и в пакеты мер по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения, говорится в сообщении ВОЗ.

Массовое производство инсулина для лечения диабета началось 15 апреля 1923-го. Доктору Фредерику Бантингу за его открытие присудили Нобелевскую премию. Долгие годы сахарный диабет считался смертельно опасным заболеванием.