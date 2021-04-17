Антитела против СOVID-19 передаются через пуповину. Вакцинация беременных может защитить их детей

По словам ученых, этот факт свидетельствует о том, что грудных детей можно защитить от инфекции благодаря вакцинации беременных. Научная работа была опубликована в журнале Jama Networк.
В исследовании приняли участи 84 женщины, которые предоставили 504 образца грудного молока. Средний возраст женщин составлял 34 года, а младенцев - 10 месяцев. Ученые обнаружили, что средние уровни антител IgA к SARS-CoV-2 в грудном молоке быстро увеличивались и были значительно повышены через 2 недели после первой вакцины. Ни у одной матери или младенца не было серьезных побочных эффектов в течение периода исследования.
Читайте также:Рекомендует инфекционист: Беременным не стоит заводить кошку и пробовать, соленый ли фарш
47 женщин сообщили о побочных эффектах после первой дозы вакцины и 52 после второй дозы, причем наиболее частой жалобой была местная боль. У четырех младенцев поднялась температура через 7, 12, 15 и 20 дней после вакцинации матери. У всех были симптомы инфекции верхних дыхательных путей, включая кашель и заложенность, которые исчезли без лечения. О других побочных эффектах не сообщалось. Это исследование показало устойчивую секрецию специфичных для SARS-CoV-2 антител IgA и IgG в грудное молоко в течение 6 недель после вакцинации. Несколько других исследований показали аналогичные результаты у женщин, инфицированных COVID-19.
Антитела, обнаруженные в грудном молоке этих женщин, показали сильные нейтрализующие эффекты, что свидетельствует о потенциальном защитном эффекте против инфекции у младенца, резюмируют ученые.
Читайте также:На основании 200 проведенных исследований ученые утверждают: беременные - в группе высокого риска развития тяжелых форм COVID-19
© Доктор Питер