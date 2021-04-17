Антитела против СOVID-19 передаются через пуповину. Вакцинация беременных может защитить их детей

Ученые продолжают исследовать, какие риски несет СОVID-19 для беременных, кормящих женщин и новорожденных детей. В Израиле выяснили, что у привитых против коронавируса женщин защитные антитела выделяются в грудное молоко.

По словам ученых, этот факт свидетельствует о том, что грудных детей можно защитить от инфекции благодаря вакцинации беременных. Научная работа была опубликована в журнале Jama Networк.

В исследовании приняли участи 84 женщины, которые предоставили 504 образца грудного молока. Средний возраст женщин составлял 34 года, а младенцев - 10 месяцев. Ученые обнаружили, что средние уровни антител IgA к SARS-CoV-2 в грудном молоке быстро увеличивались и были значительно повышены через 2 недели после первой вакцины. Ни у одной матери или младенца не было серьезных побочных эффектов в течение периода исследования.

47 женщин сообщили о побочных эффектах после первой дозы вакцины и 52 после второй дозы, причем наиболее частой жалобой была местная боль. У четырех младенцев поднялась температура через 7, 12, 15 и 20 дней после вакцинации матери. У всех были симптомы инфекции верхних дыхательных путей, включая кашель и заложенность, которые исчезли без лечения. О других побочных эффектах не сообщалось. Это исследование показало устойчивую секрецию специфичных для SARS-CoV-2 антител IgA и IgG в грудное молоко в течение 6 недель после вакцинации. Несколько других исследований показали аналогичные результаты у женщин, инфицированных COVID-19.

Антитела, обнаруженные в грудном молоке этих женщин, показали сильные нейтрализующие эффекты, что свидетельствует о потенциальном защитном эффекте против инфекции у младенца, резюмируют ученые.

© Доктор Питер