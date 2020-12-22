Коронавирус стал более заразным, но и более уязвимым перед антителами. Мутация генома COVID-19 поможет увеличить эффективность вакцин

Исследователи выяснили, что первое крупное изменение в геноме коронавируса не только сделало его более заразным и устойчивым к холоду, но и более уязвимым перед антителами. Как это произошло, "Доктору Питеру" объяснил врач-биофизик Кирилл Скрипкин.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. Молекулярные биологи под руководством научного сотрудника Национальной ускорительной лаборатории в Лос-Аламосе Сандрасегарама Гнанакарана обнаружили у мутировавшего варианта ранее неизвестную черту, которая может увеличивать эффективность вакцин и естественного иммунитета к SARS-CoV-2. Исследователи назвали ее «ахиллесовой пятой» коронавируса.

Как выяснили авторы исследования, мутация изменила структуру коронавируса так, что он стал лучше проникать в клетки человека. Также он оказался более устойчивым перед холодом, но в этом изменении есть огромный положительный эффект, делают вывод ученые, - вирус стал более уязвим перед антителами. А это значит, что вакцины, созданные до появления мутации, действуют на измененный вирус так же эффективно, как и на оригинальный вариант.

Мутация произошла в уже известном белке S (он управляет производством той части оболочки SARS-CoV-2, которая непосредственно связана с проникновением вируса в организм) на позиции 614: в исходном вирусе была аспарагиновая кислота (D), а в мутанте - глицин (G). Соответственно, новая мутация получила название - D614G.

- Это одна из первых мутаций этого вируса. Первое серьезное изменение в его геноме ученые обнаружили еще в начале марта 2020 года, тогда в Европе только начали распространяться новые штаммы коронавируса. Сейчас G614 уже давно вытеснил уханьский D614 по всему миру, - рассказал «Доктор Питеру» врач-биофизик Кирилл Скрипкин.

Сейчас эту мутацию, D614G, находят практически во всех разновидностях коронавируса, которые циркулируют среди населения всех континентов Земли. При этом, исследователи не знают точно, почему этот мутировавший вариант вируса лучше распространяется. Впервые он был зафиксирован еще в Китае на ранней стадии эпидемии, но по неизвестной причине тогда не получил такого большого распространения. Только в начале марта 2020 года он был впервые зафиксирован в Германии. Спустя год число случаев заражения достигло исторического максимума.