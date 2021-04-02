Число зараженных британским и африканским штаммами в России выросло. Попова назвала страну, из которой их чаще всего привозят

По последним данным, в России выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 - южноафриканским, все они "привезены" из-за рубежа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что внутреннего распространения новых штаммов по стране нет, но возможные риски исключать нельзя.

"Обнаружено 103 британских варианта и 10 южноафриканских, все привезли из-за рубежа. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения. Мы работаем по всем очагам максимально широко для того, чтобы предотвратить распространение", - заявила Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Её цитирует "Интерфакс".

Как уточнила глава Роспотребнадзора, чаще всего новые штаммы россияне привозили из Турции. "Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", - сказала она.

Попова отметила, что что ситуация в Турции продолжает ухудшаться, поэтому Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на особом контроле.