«Величайшего убийцу» полового влечения назвал сексолог

Физиологически мужчина способен к половому акту и зачатию детей до самой смерти. Но большинство из них с возрастом в силу разных причин все же жалуются на снижение полового влечения. Как продлить сексуальную жизнь и что может убить потенцию, рассказала "Доктору Питеру" психолог-сексолог.

"Половой век" у каждого мужчины может быть разным. Но продлить его вполне возможно, считает психолог-сексолог Валентина Снеговая.

- Обязательно следите за собой: лишний вес, вредные привычки и малоподвижный образ жизни с годами лишают как потенции, так и физической привлекательности, - советует сексолог. По ее словам, серьезно навредить интимной жизни могут и отрицательные эмоции. Если вы не справляетесь со стрессами, в семье не прекращаются конфликты, а партнер душевно холоден, говорить о качестве интимного контакта не приходится.

- Оргазм соответствует эмоции «счастье», а проще всего в него войти из состояния «люблю», - отмечает Валентина Снеговая. - Так что выбирайте в спутницы жизни такую женщину, которая вас будет поддерживать и любить.

Сексолог дает совет холостякам - если вы хотите вести активную половую жизнь до старости, выбирать нужно "сексуально одаренную женщину".

- Если до свадьбы вашей избраннице не интересен интим и всё, что с ним связано, если женщина избегает физической близости или терпит ее только ради вас, то с годами эта ситуация лишь усугубится, - говорит сексолог. - И наоборот, сексуально одаренная женщина - залог полового долголетия. Кстати, это абсолютный миф, что все люди всегда хотят секса. Некоторые "не про секс" - и это нормально. Просто учитывайте свои брачные мотивы и мотивы потенциальной партнёрши.

По словам психолога, "убить" мужскую потенцию может и увлечение фильмами для взрослых.

- Я бы назвала величайшим «убийцей потенции» интернет, а точнее - видео для взрослых и зависимость от них, - считает Валентина Снеговая. - Само по себе самоудовлетворение не приносит вреда, особенно, в случае длительного отсутствия партерши, но сочетание его с просмотром видео создаёт сильнейшие зависимости, которые сложно поддаются коррекции, и в итоге приводят к отказу мужчины от отношений и естественного секса.

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