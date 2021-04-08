Почему "не хочется". Ученые объяснили, как влияет вес на половое влечение

Исследования показывают, что избыточный вес может привести к снижению полового влечения и ухудшить в целом качество интимной жизни. Ученые обосновали влияние лишних килограммов на сексуальность.

Вес напрямую влияет на либидо (сексуальное желание). Этому есть научные объяснения, говорится со ссылкой на исследователей в публикации издания Times of India.

В первую очередь, лишние килограммы меняют гормональный фон.

"Увеличение массы тела может привести к повышению уровня глобулина, связывающего половые гормоны, и к снижению уровня тестостерона. Из-за этого сексуальное желание и либидо снижаются, - отмечают исследователи. - Мужчины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий холестерин, а значит, сосудистые проблемы, они несут не только риск развития сердечных заболеваний и диабета, но и могут вызвать эректильную дисфункцию". Фактор риска у полных - сужение кровеносных сосудов. Это может привести к ухудшению притока крови к гениталиям и затруднить достижение "кульминации".

Половое влечение, либидо, особенно у женщин, также напрямую связано с уверенностью в себе и ощущением собственной привлекательности.

"Из-за избыточного веса люди могут чувствовать себя неуверенно и некомфортно. Насколько вы сексуально раскованы, во многом зависит от того, как вы себя воспринимаете", - говорят эксперты.

"Если вы страдаете ожирением, скорее всего, ваши сексуальные фантазии будут очень ограничены, это может полностью убить половое влечение", - отмечают исследователи, и рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, чтобы оставаться в форме долгое время. - Физическая активность и регулярные упражнения могут усилить ваше половое влечение. Кроме того, важно не зацикливаться на идеалах и любить свое тело таким, какое оно есть".