Теперь и в России. У онкологов появились отечественные радиопрепараты для спасения пациентов с запущенными формами рака печени

Четырем пациентам с раком печени и метастазами сделали операцию, останавливающую прогрессирование болезни с помощью радиоактивных препаратов, в один день. Как сообщают в НМИЦ радиологии, ранее это методика не применялась в России. Она позволяет уничтожать раковые клетки с помощью радиоактивных микросфер, а также останавливать рост новообразований у 90% пациентов.

Радиоэмболизация применяется для лечения запущенных форм рака печени и метастазов в ней. Микросферы, содержащие радионуклидный препарат иттрий-90, вводятся в сосуды, питающие опохоль, и разрушают ее. Такая методика позволяет остановить рост образований у 90% пациентов и увеличивает продолжительность жизни в 4-5 раз по сравнению с другими стандартными методами лечения.

Ранее в России не могли делать подобные операции из-за высокой стоимости микросфер и сложностей с их доставкой. Теперь микросферы с радионуклидом иттрий-90 производят на территории РФ, благодаря объединению сил НМИЦ радиологии, Росатома и ООО «БЕБИГ». Это позволило снизить затраты и внедрить радиоэмболизацию в отечественную практику.

НМИЦ радиологии стал первым медучреждением в России, где применили метод радиоэмболизации печени в полном объеме, с 2019 года пролечено 8 пациентов. А теперь всего за один день хирурги прооперировали сразу четырех пациентов с гепатоцеллюлярным раком печени. Но пока такое лечение проводится в рамках клинической апробации - Министерство здравоохранения утвердило соответствующий протокол.

- В ближайшие годы такие операции могут попасть в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Для этого мы должны будем увеличить производство микроэмбол и радиофармпрепарата, а также подготовить специалистов, которые смогут выполнять такие ювелирные операции, - прокомментировал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Ежегодно в России регистрируют около 9 тысяч пациентов с раком печени, но оперировать можно лишь 20% из них. Что касается химиотерапии, то она эффективна лишь у 1 пациента из 5. Радиоэмболизация печени может помочь остановить рост опухоли и спасти пациента.

© Доктор Питер