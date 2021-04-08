7 из 10 врачей жалуются на постоянные многочасовые переработки. Фармацевты их обгоняют

Больше всех перерабатывают медики: сверх нормы трудятся почти 70% врачей. Почти у четверти сверхурочные могут дорасти до 50% от общепринятой нормы. На многочасовые переработки также жалуются фармацевты и медицинские сестры.

Врачи и учителя перерабатывают часто и много, программисты — часто, но немного, маркетологи и секретари — редко и мало, показали результаты социологического опроса.

Постоянно работают сверхурочно 69% врачей, их переработки — самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени). У 18% медиков переработки составляют 26–50% от нормы, у 15% чуть меньше – 11–25%, а у 8% врачей трудовая прибавка составляет менее 10% от фиксированного рабочего времени. Не перерабатывают 25% врачей, а 6% затрудняются ответить на вопрос.

На систематические переработки также пожаловались 73% фармацевтов. Среди медицинских сестер этот показатель немного ниже - 63%.

Меньше всех перерабатывают маркетологи (18% сверхурочно), секретари (17%) и психологи (17%).

Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей трудятся больше тех, у кого уровень дохода ниже.

Лишь 3 из 10 россиян трудятся строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам переработки занимают чуть больше четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Опрос проводил сервис по поиску работы Superjob в 863 населенных пунктах РФ. Специалисты опрашивали экономически активное население старше 18 лет.

© Доктор Питер