7 из 10 врачей жалуются на постоянные многочасовые переработки. Фармацевты их обгоняют

7 из 10 врачей жалуются на постоянные многочасовые переработки. Фармацевты их обгоняют19:25, 08.04.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Больше всех перерабатывают медики: сверх нормы трудятся почти 70% врачей. Почти у четверти сверхурочные могут дорасти до 50% от общепринятой нормы. На многочасовые переработки также жалуются фармацевты и медицинские сестры.
Врачи и учителя перерабатывают часто и много, программисты — часто, но немного, маркетологи и секретари — редко и мало, показали результаты социологического опроса.
Постоянно работают сверхурочно 69% врачей, их переработки — самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени). У 18% медиков переработки составляют 26–50% от нормы, у 15% чуть меньше – 11–25%, а у 8% врачей трудовая прибавка составляет менее 10% от фиксированного рабочего времени. Не перерабатывают 25% врачей, а 6% затрудняются ответить на вопрос.
На систематические переработки также пожаловались 73% фармацевтов. Среди медицинских сестер этот показатель немного ниже - 63%.
Меньше всех перерабатывают маркетологи (18% сверхурочно), секретари (17%) и психологи (17%).
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Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей трудятся больше тех, у кого уровень дохода ниже.
Лишь 3 из 10 россиян трудятся строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам переработки занимают чуть больше четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).
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Опрос проводил сервис по поиску работы Superjob в 863 населенных пунктах РФ. Специалисты опрашивали экономически активное население старше 18 лет.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Вообще различие терминов "совместительство", "замещение" и "сверхурочные работы"- полное безобразие. Я герой скоропомощного производства, у меня по три раза подряд выходы через сутки по официальному графику на ЕДИНСТВЕННОМ месте работы.
Правило "первые два часа в полуторном размере, а остальное в двойном" в реальной жизни не действует. Власть просто подменяет термин схожим, но значащим другое и говорит "ты должен".
Я бы не бы в обиде если бы депутаты государственной думы получали лечение только в обычных поликлиниках и больницах и пенсию на общих основаниях.