Из России — с прививкой. Зачем сертификат вакцинации перевели на английский язык

В начале недели портал «Госуслуги» перевел сертификаты вакцинации на английский язык и позволил вносить туда данные загранпаспорта. Значит ли это, что в России готовятся вводить «ковид-паспорта», выяснил «Доктор Питер».

«Английская версия»

Услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации на английском языке была запущена на госуслугах 5 апреля, на следующий день разработчики внесли еще одну опцию — в версии сертификата на английском языке появляются номер и серия загранпаспорта, если пользователь внес эти данные в своем личном кабинете. «Сертификат пригодится для поездок в страны, которые принимают сертификаты о прививках вместо результатов ПЦР-теста, - поясняют на госуслугах. - В них есть сведения для подтверждения вакцинации. Требования к сертификатам в стране въезда стоит уточнить заранее».Как заявил РБК замглавы Минцифры Олег Качанов, «правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу».

Сертификат вакцинации и до последних «обновлений» на госуслугах будоражил умы россиян, а после английской версии может показаться, что вопрос с внедрением «ковид-паспортов» вопрос решенный. Но это не так.

Российские власти по-прежнему считают, что идея о создании ковидных паспортов - «вредная» и дискриминационная.

Справка

Как получить электронный сертификат о вакцинации

1. Сделайте прививку от коронавируса — записаться можно онлайн.

Сейчас в России используют двухкомпонентные вакцины — нужно сделать два укола. После первого госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго — появится сертификат.

2. Дождитесь уведомления от госуслуг с информацией о второй прививке.

3. Откройте дневник вакцинации от COVID-19 — на портале или в мобильном приложении Госуслуг. Там появится информация о том, где, когда и какую вакцину вы получили. При желании сертификат можно скачать в виде pdf-файла.

Как проверить сертификат

Проверить электронный сертификат можно по QR-коду — достаточно считать его камерой смартфона. Это может сделать работодатель или любой другой человек, которому вы покажете QR-код.

Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились мошенники, которые предлагают купить поддельный документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации. Но такой сертификат не пройдёт проверку на госуслугах. Настоящие сертификаты — всегда бесплатные.

Если на Госуслугах не появилась информация о прививке

— Проверьте, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.

— Обратитесь в администрацию поликлиники или другого центра вакцинации, чтобы исправить ошибку.

— Отправьте жалобу в Минздрав — на Госуслугах есть форма обратной связи. К жалобе можно приложить фотографию бумажного сертификата.

Собираясь в путешествие, не забудьте про укол

Нововведения на госуслугах совершенно не означает, что российский сертификат о прививках на английском языке автоматически станет пропуском в «новый дивный мир». Всю информацию о режиме въезда в каждую конкретную страну путешественнику надо лично запрашивать у посольств и пограничных служб, так как правила меняются чуть не каждый день.

К примеру, с 1 февраля Грузия разрешала въезд в страну только по прививочным сертификатам на английском языке. Но спустя месяц режим пересечения границы для россиян смягчился — с 1 марта въехать в Грузию можно лишь с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также въезд свободен для всех (и россиян в том числе), кто уже прошел полный курс вакцинации от ковида, вакцина может быть любой.

В конце января Сейшелы еще принимали российских туристов с прививками от COVID-19 (вакцина "Спутник V" подходила). Сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой нужно было загрузить на специальный правительственный портал, после чего оплатить 45 евро за рассмотрение документов.

В Исландию российских туристов пустят, только если в международном сертификате о прививках будет вакцина, одобренная европейским регулятором. «Спутник V” пока в этот одобренный список не входит.

На Кипр у приезжающих требуют ПЦР-тест за 72 часа до вылета, причем, сойдет справка как на английском, так и на русском языке — по прилету все равно делается новый тест за 30 евро.

В некоторых странах, например, в Швеции, как рассказывают очевидцы, решение о въезде принимается по факту прилета, перед паспортным контролем, заранее никто не сможет дать ответ, разрешен въезд или нет. Контроль выборочный — могут попросить показать ПЦР-тест, паспорта, визы, обратные билеты, а могут вообще пропустить, не задав ни одного вопроса.

О том, какой алгоритм сейчас лучше всего использовать тем, кто планирует поездку в другую страну, «Доктору Питеру» рассказал Александр Парень, IT-эксперт, который разработал инструкцию о том, как пересечь границу в условиях пандемии.

- Ряд стран пишут, что для въезда требуется вакцинный сертификат на английском языке. При этом, не уточнятся, какого образца должны быть эти сертификаты, поэтому на всякий случай лучше иметь стандартный международный прививочный сертификат, который можно купить в любом книжном магазине, и проставить туда данные о прививке на основании российского сертификата - делается это в специальных коммерческих медицинских центрах, которые могут оформлять такой вид документов. На практике могут принять даже такой вариант: вы распечатываете pdf-файл сертификата, делаете его нотариальный перевод на английском и везете с собой.

- Собираясь в путешествие, вакцинируйтесь, - советует Александр. - Имейте на руках все возможные документы о вакцинации — электронный сертификат, его международный аналог, свежий тест ПЦР. Обязательно имейте список требований о пересечении границ/транзита с собой в распечатанном виде, чтобы показать их на стойке регистрации, если возникнут вопросы. Проще всего воспользоваться ресурсом Тиматик (это база данных о документах, необходимых пассажиру, пересекающему границу),который использует авиакомпания, пробивая вас и ваши документы на регистрации в аэропорту. Более того, все требования для поездок за границу, нужно всегда уточнять у пограничных служб, так как пересечение границы по воздуху или по земле может быть разным.

Справка

Как посмотреть сертификат на английском

Откройте сертификат на госуслугах и нажмите ссылку «Сертификат на английском языке». При проверке по QR-коду нажмите на значок флага для переключения языка.

Первые дни услуга работала в тестовом режиме. Если столкнулись с ошибками, откройте сертификат еще раз — данные должны обновиться.

Результаты проверки сертификата по QR-коду тоже будут на английском языке. Чтобы при проверке выводились данные загранпаспорта, добавьте его в свой профиль на госуслугах. Это позволит подтвердить, что сертификат действительно ваш, а не однофамильца.

«Зеленый паспорт» для Европы

Пока паспорт вакцинированных не ввели ни в одной стране. Но в некоторых государствах придумали свои варианты документов, подтверждающих прививку от коронавируса. С середины января в Израиле начали выдавать «зеленые паспорта» тем, кто прошел вакцинацию — обладателям этого документа разрешат выезжать за границу. В Испании, наоборот, создают список тех, кто отказался от вакцинации, этой информацией власти планируют делиться со странами ЕС. В Великобритании не исключают, что ковидные паспорта могут быть введены внутри страны и для зарубежных поездок.

17 марта Европейская комиссия предложила цифровой зеленый сертификат - цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, либо выздоровел от ковида. Планируется, что уже летом документ будет действовать во всех стран Евросоюза.

- «Ковид-паспорта» будут, но не скоро, - считает Александр Парень. - С точки зрения ИТ-технологий, еще предстоит большая работа. Необходимо принять технические регламенты, пройти процедуру их утверждения, разработать программное обеспечение, протестировать, состыковать с другими странами и ведомствами. Поэтому даже тот проект паспорта, который представил ЕС, - это всего лишь проект, не более. Процедура разработки займет время тоже. Отдельный вопрос — как технически признают наш сертификат другие страны. Очевидно, что процесс будет не быстрый, и скорее всего для поездок в европейские страны нужно будет получать какой-то сертификат их образца, либо он каким-то образом будет интегрироваться с российским.

А пока ВОЗ рекомендует воздержаться от введения паспортов вакцинации от COVID-19. «На данном этапе мы не хотели бы, чтобы страны требовали наличия “вакцинного паспорта“ при въезде и выезде, — заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. — Мы пока не уверены, что вакцины предотвращают распространение инфекции».

Комментарий:

Глеб Кузнецов, политолог, член совета директоров Экспертного института социальных исследований:

- Смысл вакцинных паспортов в Европе – прежде всего психотерапия. Та истерия, в которую мир погрузился год назад, не может пройти бесследно. При этом необходимо оживить ряд наиболее пострадавших областей экономики и стран – прежде всего завязанных на туризм стран Южной Европы. И брюссельским гениям пришла в их бюрократическую голову гениальная мысль – создать супермегасправку. Как в «Собачьем сердце»: «Чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!». Единственная проблема с этой броней – это то, что она фундаментально нарушает права человека и законодательства государств, собирающихся ее внедрить. Медицинская информация – конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. И этому есть причины – прежде всего печальный европейский опыт не просто дискриминации людей по медицинским принципам, а физического уничтожения граждан с какими-либо – генетической, например, природы – дефектами. Очевидно, что сейчас, когда у европейцев нет свободного доступа к прививкам, дискриминация по принципу «привит – не привит» будет неизбежна. При этом дискриминированными окажутся молодые производительные группы населения.

Поэтому моя версия развития событий такова. Паспорта эти в Европе введут ближе ко второй половине лета. Когда привитых будет все-таки значимая часть популяции. Свою психотерапевтическую роль они сыграют. Спасут осколки турсезона и возобновят деловой и политический туризм. Задачу решат. А потом, через годик, их втихую отменят. Причем скорее на практике – просто перестанут их проверять и администрировать выдачу.

Теперь Россия. У нас доминирующее отношение к пандемии более спокойное. Мер ограничительных кратно меньше, чем в Европе, как и общественной истерии. Курорты полны, все работает – мы в такой психотерапии не нуждаемся. А так как инструмент этот не только антиконституционен по сути, но и затратен в смысле администрирования – наше руководство смотрит на него скептически. И – закончу на этом – правильно делает. Никакой пользы, кроме денег производителям тестов, понимание IgG-статуса того или иного гражданина в мир не несет.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер